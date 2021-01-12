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關東煮人氣不再？ 網揭最大原因：不划算

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上詢問為何越來越少人吃關東煮了，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友在網路上詢問為何越來越少人吃關東煮了，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

冬天來臨，受到幾波寒流的影響，全台氣溫不斷刷新低，因此許多民眾除了保暖衣物外，在用餐上也較會選擇火鍋、熱湯這類暖胃商品，其中來自日本的關東煮是許多民眾冬天必吃品項。不過，近日一名網友發問「關東煮什麼時候走下坡的」，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT八卦板發文討論為何現在很少人吃關東煮，「記得肥宅我年輕的時候，蠻常吃超商關東煮，現在發現好像越來越少人夾關東煮了，想知道為什麼關東煮會走下坡？」

文章一出，許多網友紛紛點出原因，「食物變多元了阿」、「不知道為啥一堆店都不煮，整天蓋著空著不知道在幹嘛」、「漲價啊」、「就不流行了啊」、「推麻辣口味有復活一陣子，後來越來越貴又小支」、「10塊12塊才吃的起啊」、「貴成這樣都可以直接買牛肉麵吃了」、「我是覺得貴，4支就快一個便當了」、「不划算」、「這種價格也想長賣，笑死」、「我家這3年前就不賣了」、「10點還11點才開始賣，想買些當早餐吃都沒辦法」。

總結文章留言發現「價格」是大家不想再去吃的主要原因，許多網友認為關東煮單價太貴，且較不易飽。另外便利商店商品愈來愈多元，關東煮買4支價格就逼近一個便當，這也是關東煮逐漸不熱門的主要原因。

超商 PTT

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