變頻暖氣風速開最大才有感？ 網揭「再加一物」超舒服

冬天來臨，近日幾波寒流襲台，讓全台許多地區氣溫驟降，各處山上飄雪，風景美不勝收，然而寒冷天氣讓許多民眾紛紛使用暖氣機或電熱毯讓家中舒適。一名網友日前在網路上以「有人開暖氣用變頻冷暖氣機的嗎」發文表示自己用變頻冷暖氣，不知為何一定要風速開到最大才有感覺，希望有網友幫忙解惑。

一名女網友今日在PTT女孩板上發文透露自己使用變頻冷暖氣讓家中保持溫暖，「前幾天開了一次，開到風最大才有點感覺。房間14度變成20度，可是還是好冷，外加還要關門空氣很差。房間應該有10坪，高度3.5公尺，感覺暖氣都在天花板跟空調附近轉，效率很差」，希望也在使用變頻冷暖氣機的人可以幫她解決問題。

文章下方有許多留言建議，「我開26度很舒服耶，而且不必開最大的」，「我開23度就很舒服了」，「我最高先開到24度，暖了後下調，有時到21度」，「我開23度剛好」，「暖氣會在上面，如果空間太大沒什麼效果，房間很適合」，「我開24剛剛好，覺得不會太悶熱」，「把氣孔往下就好，還會睡到熱」。

除此之外，有經驗的網友透露最強法寶，「要開吊扇把熱風往下吹啦」，「吊扇效果最好，循環扇次佳」，「電扇對角吹，低吹高」，「吊扇效果最好，循環扇次佳，普通電扇往斜上吹大循環尚可」，「要加循環扇 」，「熱氣會往上飄，將風扇往暖氣吹的上緣吹後將熱空氣對流」。