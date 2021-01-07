耳機戴「無線」才王道？ 有線派戰起來：用烤箱音質還比它好

無線耳機推出後形成一股趨勢，走在路上常常看到許多人戴。一名網友日前在PTT以「這年頭用『有線耳機』很丟臉嗎？」為題發文，引發留言討論。

原PO表示，某天妹妹跟他要耳機，於是自己拿了一條白色的有線耳機給她，殊不知妹妹完全不想用。這也讓原PO指出，難道現在出門，耳朵裡沒有塞著白色的無線耳機，就無法跟別人平起平坐了嗎？「真的都要用無線耳機了嗎？」

對此，許多「有線派」的網友都站出來發聲，指出無線耳機不但音質不好，還很容易弄丟。「我弄丟的耳機數都夠買一支手機了」、「有線充電麻煩又容易弄丟」、「無線跟有線一樣買1萬元的，你知道音質差多少嗎？」、「無線耳機跟垃圾一樣的音質，用烤箱都還比它好聽」。

不過也有「無線」派的人站出來，指出運動、外出方便，戴起來又很潮。「無線耳機就是潮，音質什麼不重要」、「戴起來方便，外面一堆雜音幹嘛在意音質？要音質我回家聽音響就好」、「有線不方便，早就被淘汰了」。