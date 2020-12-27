台灣手搖飲長青樹！「這3家」被點名 網曝穩定關鍵

台灣手搖飲料市場龐大，每年商機上看好幾百億，各家業者也加快展店速度。就有網友指出，台灣屹立不搖的飲料店非「這3間」莫屬，讓他忍不住好奇「經營穩定的秘訣是什麼？」

原PO在PTT發文表示，50嵐、清心、coco算是台灣飲料界的3本柱，因為很多飲料店都只是紅極一時，像之前爆紅的黑糖鮮奶店，不過就這3家到處都看得到，雖然有人覺得喝起來普通，但經過每一家店還是有不少人買，想問這3家如此穩定雋永的秘訣是什麼？

貼文一出，多數網友認同原PO的看法，「50嵐是真的不錯，奶類品質穩定」、「新開的手搖店價格直接拉高，50嵐反而顯得CP值高，而coco飲料種類多，清心主打解渴茶，各佔有一席之地」、「以前覺得50嵐有夠貴，現在變成最平價的牌子了」、「清心和50嵐固定會買的店，其他就是嚐鮮」、「coco一直有在推新口味及促銷，很不錯」、「50嵐真的是長青樹」。

另外，也有人分享愛喝的飲料店，「茶湯會也很不錯」、「我都喝市民小站」、「喫茶小舖也是穩定，只是北部人沒看過而已」、「我只喝茶的魔手」、「一芳是我心中的愛店」。