一個人吃熱炒怎麼點？網推「這3道」 加碼曝測店家實力菜色

熱炒店是不少人與朋友聚餐的首選，大火快炒的下飯佳餚配上爽口飲料，可謂十分滿足。對此，有網友好奇「一個人吃熱炒該怎麼點」，問題曝光掀起一陣熱議，其中「炒飯」、「鳳梨蝦球」、「鹹蛋苦瓜」被最多人點名。

原PO在PTT發文表示，因為女友不在、朋友也沒空，於是一時興起一人來到熱炒店，點了油雞、空心菜炒肉及一碗白飯，同時好奇詢問「有沒有自己一個人吃熱炒，該怎麼點的八卦？」

貼文一出，網友紛紛推薦口袋名單，「蝦仁炒飯」、「苦瓜鹹蛋」、「點炒飯」、「脆皮大腸、炒羊肉、鳳梨蝦球」、「鳳梨蝦球、鐵板豆腐、鹽酥龍珠、三杯中卷、炒飯」、「鹹蛋苦瓜才是王道」。

此外，有鄉民提到，「叫盤炒九孔，測一下店家實力」、「蒜泥白肉可以點」、「溪蝦配酒，胡椒加多一點」、「辣炒海瓜子讚讚」。