台北唯一小吃是什麼？ 多數人直指：這個真的一堆

一個地方的代表性事物，通常可從古蹟或名產等看出，而食物、小吃更能吸引民眾的注意。大台北是外縣市人口匯集最多的地方，就有網友好奇有沒有屬於台北唯一，而外縣市沒有的食物？貼文引來鄉民們的討論，但有人認為沒有真正屬於台北自己的名產，只有昂貴的高級餐廳。

這名網友日前在《Dcard》貼文表示打算到台北來個兩日遊，而出去旅遊最想要的就是品嚐當地的美食或者特色小吃，他說自己有先試著用Google來查詢，但覺得如果問在地人的話應該更準吧，於是便發文想請鄉民們幫忙提供台北有什麼好吃的美食。

貼文一出，許多人紛紛提供意見，「淡水阿給算不算？」、「淡水的話阿給和魚酥吧，士林大餅包小餅」、「瑞芳龍鳳腿？（雖然是新北，感覺在外縣市沒看過）」、「一片90塊的吐司只有台北有，厲害了吧」、「一碗上萬的牛肉麵」。

但也有人感嘆台北沒名產，「一堆百貨公司獨有又貴桑桑的餐廳，而且只有台北才有」、「台北的特色就是很多小家的異國料理，是真的很異國」、「台北就是一堆咖啡廳，不然就高級餐廳，沒什麼特色小吃」、「認真說台北沒有名產，但是有台北才有的食物，就是那種高級餐廳或是全台唯一餐廳，例如西門老天祿、高級法式餐廳等，或者是文創&改良傳產的產品，例如小潘鳳梨酥、薄脆型的肉乾之類」。