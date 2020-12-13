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她在銀行喜見「零錢存款機」 行員曝真正用途：不是存錢

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在銀行看到硬幣存款機，讓她感到相當新奇。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
一名女網友在銀行看到硬幣存款機，讓她感到相當新奇。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

零錢也有存款機？許多人都知道可以利用ATM提款也能存錢，但存的只限於鈔票，那零錢也能利用機器來存嗎？有一名女網友在臉書PO出一張照片，她在銀行看到一台零錢存款機可投入硬幣，開心的表示可以把硬幣拿出來存了，照片也讓許多網友看了相當好奇，但也有人透露其真正用途。

原PO昨（12）日在臉書「爆廢1公社」貼出照片表示，她在銀行看到一台不同於ATM的機器，上面有投幣孔，下方還有一個退幣口，一旁圖示註明可投入一元、五元、十元、五十元不同大小的硬幣，機器就能幫忙計算投了多少錢，不過每次只能投100枚，更不能投入不良硬幣、圖釘、螺絲釘等無法辨識或者會損壞機器的物品。

原PO看到這台機器後開心的在臉書上寫道，「聽說有零錢存款機，今天第一次看到覺得很方便，終於可以把我存很久的硬幣搬出來存了」。

照片一出引起網友們兩極評論，有人覺得新奇又方便，「我需要這個」、「這個不多，有這個真的很方便…家中零錢也一堆」、「還沒親眼看過！羨慕」、「如果每個地方都有，隨時可存，那就不用買存錢筒了」、「存了好幾年的1元終於派上用場了」、「這樣存錢很快」、「我覺得很方便，我都會拿存錢筒的零錢去存」、「這個很方便，之前找了好久，結果發現桃園太少了，還不夠普遍」。

不過也有不少人認為不好用，「一次只能100枚唷！滿100枚要再插卡片存一次」、「這個很爛，我上次丟進去然後就壞了，錢全部卡在裡面，過三天才還我」、「它好像是感應掃硬幣，有次我把撲滿好幾百個拿去投，懶得一個個用，好幾個投入就掃不到，感覺被吃錢了」、「這很難用，超級慢」、「我有一次晚上去存超過1000元，後面的人一直盯著我，還碎碎念」。

其中有網友透露出這台機器真正的用途，「其實銀行的人有跟我說，他們這一個機器是讓大家繳錢用的，準備好剛好的錢就不用找錢，而不是存款用的，我就回他，我去便利商店就好了不是嗎？」

不過有其他網友表示這台硬幣存款機真正用途是繳費。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
不過有其他網友表示這台硬幣存款機真正用途是繳費。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

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