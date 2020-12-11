泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友大推「好吃」

泡麵是最方便快速的食物，許多人常會當成一餐來果腹，泡麵也有很多種吃法，可乾溼兩吃，也可加入其他食材一起吃。有網友就分享自己泡麵兩吃的方法，不僅能吃麵也能吃飯，讓其他有過同樣經驗的人也大讚很好吃。

這名網友在PTT「WomenTalk」板分享自己消夜吃泡麵的方法，先把麵吃完剩下湯，再將飯加進去湯裡面吃第二輪，讓飯也能吸收湯汁變泡飯，他大推這樣的作法非常好吃。雖然這是他自己的喜好，但也好奇的想知道其他人是否也會這樣做，於是便發文詢問「大家會把泡麵的湯拿來泡飯吃嗎？」

貼文引起許多有相同喜好的網友回應，「會，以前我都加一碗公的飯，這樣一定吃的飽」、「會！之前還有一段時間迷上泡三角飯糰吃，不過也只有在宿舍可以這樣，回家會被管」、「還有麵的時候就加飯也很好吃」。

還有人建議某幾種泡麵口味也適合加飯進去，「台酒的花雕雞很適合配飯耶」、「全聯有賣金色包裝的韓國咖哩麵，很鹹但泡飯也好吃」、「只有辛拉麵之類的可以吧」、「有試過加飯進『朕一品金門牛肉麵』當牛肉湯飯，可以吸收牛肉味道，好吃」。

其實不只能加飯進去，之前還有網友也分享加入其他食材來提升風味，「火鍋料、白菜」、「干貝、魚蛋、高麗菜都不錯」、「雞排攤的銀絲卷」、「統一布丁」、「肉片、金針菇」、「最近發現加豆皮，湯頭變更好喝了」、「蔥+海苔+魚板三巨頭」、「有試過排骨雞麵+起司很不錯吃」。