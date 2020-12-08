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哪項便當配菜最沒誠意？網友齊指「這一道」：真的好噁心

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣外食族群比例高且便當店林立，不少人都會選擇以「一主菜＋三配菜」的台式便當解決三餐。示意圖／聯合報系資料照
台灣外食族群比例高且便當店林立，不少人都會選擇以「一主菜＋三配菜」的台式便當解決三餐。示意圖／聯合報系資料照

台灣外食族群比例高且便當店林立，讓不少人都會選擇以「一主菜＋三配菜」的台式便當解決三餐，也讓「選菜色」變成買便當時的一大樂趣。日前，一名網友發起討論，問大家覺得「便當什麼配菜最沒誠意？」，貼文立刻引發討論，許多常見配菜也紛紛被點名上榜。

便當配菜五花八門，一名網友PTT上發文詢問，想知道大家眼中「最沒誠意」的菜色是哪一道？他也率先提出自己心中的5大「沒誠意」配菜，分別為：三色豆、豆棗、豆枝、豆干及豆芽菜。他也認為榨菜榜上有名，因為很像直接從包裝內倒出，且沒有再另外料理過，也因此榮登他心中的沒誠意榜單中。

文章引發討論，多數網友都點名「三色豆」，認為它是最母湯的便當配菜，「絕對三色豆，最爛的菜沒有之一」、「三色豆真的好噁心啊」、「三色豆根本餿水」、「三色豆，有家便當店固定菜色，懷疑老闆不會煮其他菜，才一直端這道菜」。另外，不少網友認為「不用再烹煮過」的菜色也很沒誠意，「榨菜、醃製物之類的」、「罐頭類的啊，倒出來不用煮的那種」、「菜餔、酸菜、榨菜、泡菜」。

不少人也提出自己心中的地雷料理，「豆棗配稀飯超討厭的，以前上托兒所常吃，惡夢」、「都是肥肉的肉燥，噁到不想碰」、「半顆滷蛋，想到另外半顆在別人的便當裡就覺得很X」、「空心菜+1，而且是很老的、還沒炒熟的」，部分網友也認為，「蛋少菜多」的配菜令人難以接受，「洋蔥炒蛋，只有蛋屑」、「紅蘿蔔絲炒蛋，紅蘿蔔佔95%」。

儘管便當食用起來方便快速，但外食族仍應注重營養均衡，醫生也建議，「若非得買便當的話，大概只要吃一半就好」、「白飯那一半少一點，肉、青菜照吃，白飯減少，這樣吃即符合人體所需」。再者，未必餐餐都要選擇便當，像是輕食、蔬菜水果…等食物，也能做為中餐簡單吃一下，這樣也能夠保持住精神。

網友在文中舉出自己心中便當配菜的5大地雷。圖／截自PTT
網友在文中舉出自己心中便當配菜的5大地雷。圖／截自PTT

便當 菜色 外食 PTT

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