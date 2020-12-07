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桃園龜山地址超難寫！網曝宜蘭這裡「整串寫完198畫」更慘

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現，桃園龜山這處地址筆畫很多，相當難寫。圖為桃園示意圖。 圖／高公局提供
網友發現，桃園龜山這處地址筆畫很多，相當難寫。圖為桃園示意圖。 圖／高公局提供

繁體字寫法複雜，有些字體筆畫較多，寫起來相對辛苦，有時填資料時需寫下地址資料，若遇到筆畫多的字就會相當耗時。有網友發現，「桃園縣龜山鄉迴龍村萬壽路」筆畫多達141畫，其中龜、龍、壽都很難寫，讓他直言「這條路上的小朋友真可憐，每次寫地址都寫到快崩潰」。

有網友在PTT發文表示，近日到桃園閒晃時，發現當地地址非常複雜，就是「桃園縣龜山鄉迴龍村萬壽路」，他試算發現此地址筆畫多達141畫，其中龜、龍、壽都很難寫，一不小心就會寫錯。

該網友表示，「想到這邊都覺得這條路上的小朋友真可憐，每次寫地址都寫到快崩潰，這應該是小弟目前見過最難寫的地址了」，他也發問，「先不計其他巷跟弄之類，以路為單位的地址來說，台灣還有比這個還難寫的地址嗎？」

其他網友則說「龜真的難寫，真佩服住在那裡的人」，有當地人說「我就住這邊，這還是改制後，沒改制之前還有縣跟鄉跟村」。不過也有人點出盲點，如現在已無桃園縣、村里不用寫，留言「迴龍村不會寫出來吧」、「村跟里都可以不用寫沒差」。

另外也有人提供幾處難寫的地址，如「蘆洲區蘆洲火車站」、「宜蘭縣蘇澳鎮龍德里蘇濱路」，網友試算發現第二處筆畫多達198畫，直呼「你贏了！」

PTT

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