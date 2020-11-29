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最便宜5元！早餐店提供30種品項 價目表曝光網驚：真的銅板價

聯合新聞網 / 綜合報導
佛心早餐店！最貴20元、最便宜5元。圖擷自facebook
佛心早餐店！最貴20元、最便宜5元。圖擷自facebook

老闆標錯價？近日有網友分享內行人才知道的「隱藏版美食」，只要1個5元銅板就能享用豆漿或包子，其它品項最貴不超過20元，讓他忍不住強調「你的眼睛沒看錯」，消息在網上曝光，引來千名網友直呼「好羨慕在地人」。

原PO在臉書社團「美食公社」發文，「這家佛心早餐店位在彰化縣溪湖鎮，當天騎車集合點剛好在旁邊，可惜來晚了一點，剩下的東西不多，但其實也夠吃了」，只見店家提供多達30種品項，便宜到逆天的價格，讓人彷彿回到20、30年前。

照片中可見，原PO買了7樣食物，有大腸包小腸、米血糕、水煎包、蛋餅、烤土司、炒麵、巧克力牛奶，全部加起來只要70元，而且炒麵、玉米濃湯、麵線糊是自己拿容器裝到滿，分成10元、15元和20元，俗又大碗的餐點讓他興奮地說「真正的銅板價，住附近的人太爽啦！」

貼文一出，網友留言回應，「吃起來，什麼神仙價格啊！」、「夭壽便宜，我去的話肯定拿爆」、「老闆是不是做興趣的」、「過了這麼多年、還是沒變、老闆太佛了！」、「太便宜了啦！搞不好50元就會飽到吃不下」、「給良心店家按個讚！」、「有去吃過，真的超便宜」。

全部加起來只要70元。圖擷自facebook
全部加起來只要70元。圖擷自facebook

早餐

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