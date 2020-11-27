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「鬼滅之刃」禰豆子慘變「哥吉拉」 網友笑：這絕對會吃人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友最近發現一尊「鬼滅之刃」禰豆子，與「哥吉拉」合體的石像。圖擷取自twitter
日本網友最近發現一尊「鬼滅之刃」禰豆子，與「哥吉拉」合體的石像。圖擷取自twitter

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在台日上映之後話題不斷，目前仍是兩地的今年票房冠軍，且仍持續向各大歷史票房紀錄邁進中。而最近就有日本網友，發現一尊特別的鬼滅cosplay，居然是用「哥吉拉」雕像裝扮成的。

根據日本媒體「ガジェット通信」報導，最近網路上流傳一張鬼滅之刃「禰豆子」的照片。然而不一樣的是，這張照片可不是什麼人的cosplay，而是一尊用岩石雕成的石像。而且雖然穿著禰豆子的衣服，身體卻完全是隻長滿獠牙、利爪的「哥吉拉」。

報導指出，製作出這個哥吉拉石像的，是位於福岡縣浮羽市的石材店「江藤石材」。業者表示，這尊哥吉拉是本來就做好的雕像，而隨著季節的改變，業者的母親也會替它進行換裝。

而最近因為鬼滅之刃大紅，受到影響的母親，就這麼幫它換上了禰豆子的衣服。或許這麼做，是想為了討小孩子開心，但店家也表示，這反而讓畫面看起來更可怕了。

這個cos成禰豆子的石像，其實出自於福岡的石材店「江藤石材」之手。圖擷取自ガジェット通信
這個cos成禰豆子的石像，其實出自於福岡的石材店「江藤石材」之手。圖擷取自ガジェット通信

網友看到這則有趣的石像，紛紛笑稱：「這樣子絕對會吃人啊」、「已經變不回人類了」、「這絕對打得贏無慘（鬼滅之刃中的反派魔王）」。

鬼滅之刃 日本

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