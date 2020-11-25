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日本新生兒命名現「鬼滅潮」！炭治郎、禰豆子非最熱 最受歡迎是她
不怕生壞名，最怕改壞名？世界各地嬰兒的名字亦受潮流影響，日本嬰幼兒用品公司Baby Calendar（ベビーカレンダー）就2020年誕生的一部分新生嬰兒的取名進行了調查，共訪問了161321人，發現不少父母的改名趨勢都受到了《鬼滅之刃》熱潮影響，但最熱門的名字卻不是男主角炭治郎或最可愛的禰豆子，而是另有他人。
調查結果反映，日本新生嬰兒的名字大多都受到「古風」影響，多會為孩子取較有詩情畫意的名字，特別是女孩子，名字帶有日本「古風」的傾向比男孩子更多，有不少研究認為是受到《鬼滅之刃》熱潮而出現的改名現象。
更有父母直接以角色的名字為孩子改名，例如在近日《週刊少年Jump》中發表的「第二回《鬼滅之刃》角色人氣投票」中奪得第2名的「水柱」冨岡義勇，就有4名嬰兒是以「義勇」作為名字，對比去年則沒有人以此取名。
而「鬼殺隊」容貌可愛的「戀柱」甘露寺蜜璃中深受讀者愛戴，有7對父母就以「蜜璃」的讀音「みつり（mi-tsu-ri）」為新生女兒取名，其中2人是直接以漢字「蜜璃」取名。
另一方面，連招式名稱也成為改名大熱門之選！今年男孩子部門排行第24位，女孩子部門排行第27位的「凪」亦成為改名大熱，「凪」有風平浪靜的意思，亦是主角炭治郎及冨岡義勇所使用的招式「水之呼吸．十一之型」的名字！其實「凪」近年經常出現於動漫及日劇中，因此亦漸漸成為新生兒改名的大熱門字。
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文章授權轉載自《香港01》
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