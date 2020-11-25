快訊

台師大前教授施正屏 遭大陸依間諜罪判刑4年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本新生兒命名現「鬼滅潮」！炭治郎、禰豆子非最熱 最受歡迎是她

香港01 / 向樂高／報導
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在日本持續締造票房佳績。圖／路透資料照片
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在日本持續締造票房佳績。圖／路透資料照片

不怕生壞名，最怕改壞名？世界各地嬰兒的名字亦受潮流影響，日本嬰幼兒用品公司Baby Calendar（ベビーカレンダー）就2020年誕生的一部分新生嬰兒的取名進行了調查，共訪問了161321人，發現不少父母的改名趨勢都受到了《鬼滅之刃》熱潮影響，但最熱門的名字卻不是男主角炭治郎或最可愛的禰豆子，而是另有他人。

調查結果反映，日本新生嬰兒的名字大多都受到「古風」影響，多會為孩子取較有詩情畫意的名字，特別是女孩子，名字帶有日本「古風」的傾向比男孩子更多，有不少研究認為是受到《鬼滅之刃》熱潮而出現的改名現象。

更有父母直接以角色的名字為孩子改名，例如在近日《週刊少年Jump》中發表的「第二回《鬼滅之刃》角色人氣投票」中奪得第2名的「水柱」冨岡義勇，就有4名嬰兒是以「義勇」作為名字，對比去年則沒有人以此取名。

富岡義勇一直都是《鬼滅之刃》中人氣居高不下的角色。（《鬼滅之刃》劇照）
富岡義勇一直都是《鬼滅之刃》中人氣居高不下的角色。（《鬼滅之刃》劇照）

而「鬼殺隊」容貌可愛的「戀柱」甘露寺蜜璃中深受讀者愛戴，有7對父母就以「蜜璃」的讀音「みつり（mi-tsu-ri）」為新生女兒取名，其中2人是直接以漢字「蜜璃」取名。

容貌可愛的「戀柱」甘露寺蜜璃成功虜獲了不少女生的芳心。（《鬼滅之刃》劇照）
容貌可愛的「戀柱」甘露寺蜜璃成功虜獲了不少女生的芳心。（《鬼滅之刃》劇照）

另一方面，連招式名稱也成為改名大熱門之選！今年男孩子部門排行第24位，女孩子部門排行第27位的「凪」亦成為改名大熱，「凪」有風平浪靜的意思，亦是主角炭治郎及冨岡義勇所使用的招式「水之呼吸．十一之型」的名字！其實「凪」近年經常出現於動漫及日劇中，因此亦漸漸成為新生兒改名的大熱門字。

延伸閱讀：

女友拒陪看《鬼滅之刃》　渣男竟出軌惹眾怒　網民提超創意反擊法

《鬼滅之刃》作者真面目極神秘　知情人士爆引退回老家真正原因

文章授權轉載自《香港01》

鬼滅之刃 新生兒

延伸閱讀

「鬼滅之刃」聯名威化餅遭大量丟棄 超商店員轟：別做蠢事！

《鬼滅之刃》炎柱狂讚好吃的便當是哪款？ 作者親曝菜色

31歲《鬼滅之刃》女作家「真面目」瘋傳 破億身家曝光

鬼滅之刃電影在台也熱映！日專家點出爆紅原因：跟吉卜力類似

相關新聞

日本新生兒命名現「鬼滅潮」！炭治郎、禰豆子非最熱 最受歡迎是她

日本嬰幼兒用品公司Baby Calendar（ベビーカレンダー）就2020年誕生的一部分新生嬰兒的取名進行了調查，共訪問了161321人，發現不少父母的改名趨勢都受到了《鬼滅之刃》熱潮影響，但最熱門的名字卻不是男主角炭治郎或最可愛的禰豆子，而是另有他人。

台灣人不想移民韓國？ 網曝內幕：他們都想逃出來了

台灣人移民大多數是選擇歐美加澳等地區，於是有網友就好奇，以現在韓國經濟發展程度與流行文化都勝過台灣，便想詢問為何「移民都很少提到南韓？」，此話題也引起不少網友回應討論。

朋友故意吃胖逃避當兵 他傻眼問：為免役犧牲健康值得嗎？

我國男子成年後必須入伍服兵役，對於當兵國人各有不同見解，有人認為可以訓練男子更有責任感，也有人認為當兵相當浪費時間。有網友表示，就讀研究所的朋友為了逃避當兵，刻意將自己吃胖，讓BMI超標免除兵役，引發其他網友熱議，有人說「當兵去歷練、開眼界還不錯」，也有人說「花時間當兵真的少賺一年的錢」。

高嘉瑜「女宿傳說」超驚人 律師曝：宅男才是租屋優質對象

民進黨立委高嘉瑜近日因租屋、買屋問題引發爭議，她日前貼出租屋處照片，衣物竟堆積如山，房內相當雜亂，她也說枕頭已用十年，平時沒時間整理房間。律師林智群表示，「一堆房東都以為女生比較愛乾淨，喜歡租給女生，其實宅男才是租屋市場優質對象啊！」

銅板價爽吃炸物！台南「排隊美食」曝光 在地人哀求別宣傳

台南可說是美食一級戰區，要在激烈的環境中佔有一席之地，店家可要有點本事才行。近日有網友分享內行人才知道的「隱藏版美食」，而且只要銅板價就能吃到，消息在網上曝光，釣出在地人回應「拜託別報導，人已經夠多了」。

旗艦店等級！他曝好市多北台中店商品 網一看驚：想搬去台中

美式賣場好市多（Costco）北台中店20日盛大開幕，現場湧入大量人潮，而先前曝光的百萬遊艇及知名名牌包全被搶購一空，令外界驚呼台中市民的消費實力，對此一名網友分享自己逛北台中店的心得，眾人看完紛紛讚嘆「超狂，根本好市多旗艦店」。

眾人讚爆芋泥卻討厭芋頭？ 網曝關鍵「化學香精才是真愛」

香濃鬆軟又綿密的芋泥是許多人的心頭好，加在各式甜點、料理中更是令人食指大動。但「鹹芋頭」卻沒有芋泥這麼受人喜愛，有網友好奇發問：「有沒有人接受芋泥，可是討厭芋頭？」

「蛋黃拌滷汁」噁像嘔吐物卻超好吃？ 網：是阿嬤的味道！

每個人享受美食的方法不太一樣，有人甚至會自創獨特吃法，讓美味程度更上一層樓，但卻未必能讓所有人接受，就有一名女網友分享滷蛋的新吃法，她將蛋黃與滷汁充分混和攪拌後，呈現蛋泥狀，原PO表示口味非常好吃，但卻有人認為超像嘔吐物，直呼「看到就吃不下」，引起網友兩派爭論。

日男實測「咖哩減肥法」出現驚人成效 網笑：畢竟是咖哩嘛！

現代人追求平常飲食，也要重視健康，避免吃得太過肥胖，反而造成身體負擔。一名日本網友，就從各種減肥飲食法中，相中了「咖哩減肥法」，結果卻產生令人想不到的驚人成效。

老闆娘Cosplay《鬼滅之刃》禰豆子推銷綠色竹輪 材料超有營養

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映24日，已經衝破200億日元票房大關，登上日本影史票房前5名，「鬼滅」熱潮停不了，周邊產品大賣特賣，不少商家都想分一杯羹，而大受歡迎的女主角禰豆子口咬的「竹筒」，則變成綠色的「竹輪」食品，大啖咬完可以直接吞落肚。

影／人骨動起來說哈囉？解剖師3D投影教學 網友敲碗喊出續集

近來3D動畫、捕捉技術越來越平民化，許多利用虛擬投影設備，成為虛擬偶像「Vtuber」或者從事其他活動。最近就有一位日本解剖老師，就用了這套投影技術，完成以一般教學方式，難以清晰說明的人體骨骼教學。

小吃店菜單印「地大菠空」神秘4字 內行人曝解答

許多人喜歡吃台灣小吃，然而近日一名女網友到小吃店用餐，菜單一旁卻寫著「地、大、菠、空」4字，乍看讓人一頭霧水，但若是正港台灣人馬上就能看懂，引發網友熱烈討論。

熱門新聞

高嘉瑜閨房「亂」嚇人！ 女律師力挺：沒佛緣看不出隱藏的次序

整齊如飯店！雞排妹PO閨房照 網友：是噹高嘉瑜嗎？

錢包當垃圾丟！她衝焚化廠辛苦挖4小時 神奇經歷網友喊：佩服

CPR救同事一命卻被怪太用力壓傷胸部 網友驚：刷新三觀

衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

去不了日本沒關係！網友熱議「最不懷念的日本食物」止旅遊渴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。