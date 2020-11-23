台灣人不想移民韓國？ 網曝內幕：他們都想逃出來了

台灣人移民大多數是選擇歐美加澳等地區，於是有網友就好奇，以現在韓國經濟發展程度與流行文化都勝過台灣，便想詢問為何「移民都很少提到南韓？」，此話題也引起不少網友回應討論。

原PO在PTT的閒聊板上分析，版上一堆韓國屌打台灣的文章，從破產後急起直追，到現在科技實力和薪資大勝台灣，加上房價物價又比台灣低，更不用講文化實力橫掃全世界，不懂怎麼移民都很少提到韓國。

此貼文一出，便引起許多網友認為主因為「韓國社會風氣」，紛紛回覆說明，「他們很排外阿，不好移民」、「感覺就很無聊」、「除了偶像崇拜，其他方面都沒吸引力」、「韓國的民情是台日韓裡面最讓人窒息的」、「結婚了有高機率會被歐爸揍還沒人挺妳」、「被一堆財團控制的地獄地方，跑去那幹嘛」。

更有留言回應，許多韓國人很想想移居海外，「韓國人民自己都想辦法移民了」、「韓國人自己一堆都跑去國外了」、「韓國出國唸書的幾乎都拼死留在當地好嗎」、「韓國一堆移民國外，他們英文補習班有夠恐怖」、「他們都想逃出來了」。