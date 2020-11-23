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朋友故意吃胖逃避當兵 他傻眼問：為免役犧牲健康值得嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的朋友認為當兵浪費時間，刻意吃胖自己逃避當兵。記者洪哲政攝影／報系資料照
網友的朋友認為當兵浪費時間，刻意吃胖自己逃避當兵。記者洪哲政攝影／報系資料照

我國男子成年後必須入伍服兵役，對於當兵國人各有不同見解，有人認為可以訓練男子更有責任感，也有人認為當兵相當浪費時間。有網友表示，就讀研究所的朋友為了逃避當兵，刻意將自己吃胖，讓BMI超標免除兵役，引發其他網友熱議，有人說「當兵去歷練、開眼界還不錯」，也有人說「花時間當兵真的少賺一年的錢」。

有網友在PTT發文表示，有一名就讀研究所的朋友，因為覺得當兵很浪費時間，「一年都能賺百萬了」，所以他故意將自己吃胖，最後BMI超過標準，因此可以免除兵役，他詢問「為了免役而犧牲自己健康這樣值得嗎？」朋友表示，寧願吃胖一點也不要去當兵，因為真的很浪費時間。

其他網友則認為「說真的一年還好」、「當作去歷練一年還好」、「裡面的經驗是百萬買不到的」、「當兵是人生中很有趣的回憶」、「開開眼界還可以，也能教到不錯的朋友」、「當作進去調作息，人生很少可以作息那麼正常一段時間」、「說自己一年能賺百萬，誰知道是不是真的」、「廢物活著做什麼都是浪費時間」。

有人表示「我真的遇過有認識的人狂吃想免役，結果很尷尬的差個一兩公斤，最後還是進去當了，出來後也瘦不下來，反而越胖」。還有人痛批「華漢人民族性愛卸責就是這樣，講到賺錢就說自己多有能力，講到責任就說自己有多渺小擔不起，特別華漢人讀點書就千方百計逃避保衛國家的責任」。

不過也有人認同當兵很浪費時間，留言「當兵不教戰術搏鬥戰爭史，整天玩體能」、「做22k工作都比當兵好賺，還一堆年薪百萬的」、「除了跑步，其他每天就是掃地、集合、站哨、做參、公文」、「每天一夜哨，睡到一半還要提早起來換裝哪裡健康」、「被當狗幹還當作珍貴的回憶，可憐啊」。

免役 PTT

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