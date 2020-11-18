眾人讚爆芋泥卻討厭芋頭？ 網曝關鍵「化學香精才是真愛」

香濃鬆軟又綿密的芋泥是許多人的心頭好，加在各式甜點、料理中更是令人食指大動。但「鹹芋頭」卻沒有芋泥這麼受人喜愛，有網友好奇發問：「有沒有人接受芋泥，可是討厭芋頭？」

一名網友在《PTT》上發問，自己也是一名芋泥控，對添加芋泥的蛋糕點心愛不釋手，而且但凡接近芋頭盛產的季節，賣場就有許多相關的新產品推出，原PO也表示，雖然自己不喜歡火鍋菜盤附送的那種塊狀芋頭，但卻十分熱愛芋泥，從芋泥千層、麵包、媽媽蒸的芋泥、夜市芋泥球，不管是搭配鹹蛋黃、鮮奶油或鮮奶等，綿密口感都讓原PO無法自拔，直呼「我可以一整天都吃它們」，並發問尋找同樣無法接受鹹芋頭卻喜歡芋泥的同好，引發網友熱烈回應。

網友紛紛表示，「我我我，討厭芋頭但喜歡芋頭的加工食品哈哈哈」、「我討厭芋頭本身，但是很喜歡芋頭口味冰淇淋」、「+1，甜的可以鹹的不行」、「連挫冰整塊芋頭都討厭，但卻喜歡芋泥、芋頭蛋糕，而且還超喜歡芋圓」、「接受芋圓討厭芋頭」、「+1，原來不是只有我這樣XD」。

但也有網友點出關鍵，「芋頭蛋糕類的芋泥都是加很多香精有的沒的」、「所以你喜歡的是化工香氣跟糖而已啊XD」、「芋泥蛋糕和甜點的芋泥香都是人工香精和化學調配出來的，再加上一堆糖，完全就是垃圾食品」、「就像有人可接受番茄醬但不能接受番茄一樣」。