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日男實測「咖哩減肥法」出現驚人成效 網笑：畢竟是咖哩嘛！

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友以「咖哩減肥法」瘦身，結果竟產生意想不到的驚人成效。圖擷取自twitter
一位日本網友以「咖哩減肥法」瘦身，結果竟產生意想不到的驚人成效。圖擷取自twitter

現代人追求平常飲食，也要重視健康，避免吃得太過肥胖，反而造成身體負擔。一名日本網友，就從各種減肥飲食法中，相中了「咖哩減肥法」，結果卻產生令人想不到的驚人成效。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位twitter網友「いなり」日前分享，表示其實有種「咖哩減肥法」。他表示，像是咖哩中的香料「孜然」可以幫助脂肪燃燒，薑黃能提高肝功能、減輕壓力的效果。香菜則能促進胃腸蠕動，幫助排泄，非常有助於健康。

然而在文章最後的結論，是這位網友也親自嘗試這種「咖哩減肥法」後，竟然胖了9公斤，沒瘦成反而還越來越肥。いなり表示，這是因為咖哩太好吃了，導致他吃了太多的米飯和烤餅，過度攝取澱粉所致。他也認為咖哩減肥的理論並沒有錯，但市售的咖哩混有不少油與小麥粉，吃的時候必須慎選。

いなり後來更分享自己最近吃過的各店家咖哩照片，果然每一張都顏色鮮麗，令人食指大動。網友紛紛笑稱「這根本減不了肥嘛」、「畢竟是咖哩，那也是沒辦法的事」、「這是健康肥的訣竅吧」。更有人說，他也正在實行「豬排飯減肥法」，果然和いなり一樣成功胖起來了。

網友分享他在實行咖哩減肥法時吃的咖哩，每一樣都令人食指大動。圖擷取自twitter
網友分享他在實行咖哩減肥法時吃的咖哩，每一樣都令人食指大動。圖擷取自twitter

日本 減肥

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