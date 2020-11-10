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莫彩曦竄紅破百萬訂閱 網看夫妻家世背景直呼：頂端階級的人

聯合新聞網 / 綜合報導
Youtuber莫彩曦人氣很高，頻道訂閱數已突破百萬。圖/YouTube
Youtuber莫彩曦人氣很高，頻道訂閱數已突破百萬。圖/YouTube

在台灣生活的外國YouTuber「莫彩曦Hailey」近年人氣高漲，頻道訂閱數已突破112萬人。有網友指出，她和先生兩人的家世背景都相當顯赫，外貌也都相當突出，直呼「他們根本是頂端階級的人類」。其他網友則表示，「看了他們的頻道感覺是不錯的人」，不過也有人說「莫彩曦老公亞當有憂鬱症，只是不會將不美好的一面呈現在鏡頭前罷了」。

有網友在PTT發文表示，他直呼「莫彩曦與她老公Adam是人類階級的頂端吧！」他列出三大點，包括第一，兩人都是白人，也是世界上最有錢與強勢的種族；第二，兩人的爸爸都是醫師，家世背景顯赫；第三，兩人外貌身材都很突出，可以看出飲食、運動等都有控制，與一般人完全不同。

該網友表示，日前看了莫彩曦與老公在美國的房子，根本是城堡等級，又大又豪華，換算成台幣恐怕要破億才能買到，他表示，「他們長相、社經地位、名氣、財富、 家世全部達標，根本是人類在地球上的最頂端，超級不公平的」。

其他網友則認為「是很不錯但還不算頂端」、「豪宅那間是Adam爸媽的家，他們夫妻跟莫的爸媽住」、「他們的爸媽才是，他們不是」、「人類頂端是比爾蓋茲、巴菲特、馬克祖克伯、貝佐斯…這些人」、「有點錢而已，還不夠格」。

也有許多人非常喜歡兩人，網友留言「已經算很高了啦，上面噓的通常都過的不太快樂吧」、「英文能下苦功講得和他們中文一樣好再酸」、「高端白人來台灣後又更高級，但感覺人品很好，還不錯」、「喜歡她們的真誠」、「看了他們的頻道感覺是不錯的人」。

不過有人揭露，「亞當有嚴重的憂鬱症，莫彩曦則是純素主義者，有些事情不是像表面看得的美好，兩人的爸爸才是人類頂端階級，他們只是沒有將不美好的一面呈現在觀眾看」。

另外也有網友詢問，莫彩曦的訂閱數為何可以急速飆漲？有人認為「人正、白人、中文好、氣質好、正向、愛台灣」、「因為人長得正又愛台灣又來台灣待過好一陣子」、「很喜歡他們夫妻，很善良真實又愛台灣」。

夫妻 YouTuber PTT 網紅

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