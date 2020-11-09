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為什麼只有蘋果牛奶「不可微波」？ 超商店員出面曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友注意到雖然都是調味乳，但卻有一個可以微波，另一個則不行。 圖／截自Dcard
一位網友注意到雖然都是調味乳，但卻有一個可以微波，另一個則不行。 圖／截自Dcard

超商的調味牛奶是經典的商品之一，日前卻有一位網友注意到雖然都是調味乳，但卻有一個可以微波，另一個則不行，讓他不禁發文詢問「有沒有便利商店員工知道或是統一的員工可以解答」。

原PO在Dcard的有趣版上發文，並以「可微不可微，差在哪」作為標題發問，表示自己剛剛買了蘋果牛奶跟果汁牛奶，但看了一下包裝，卻發現為什麼都是調味乳，一個可以微波，一個不行，便想請便利商店店員對此解答。

此文一出，便引起許多網友議論，「在職小七員工來解惑，曾經有客人要求微波蘋果牛奶，微波完後說味道變酸要求退貨，為避免後續爭議，之後公司明定蘋果牛奶不可微波呦～」、「聽說蘋果口味的微波後好像會有點酸酸的，但是那個不是壞掉…不知道是不是怕被誤會是壞掉」、「我打工的時候店長叫我不要幫客人微波蘋果牛奶，如果客人問為什麼不能，就告訴對方會拉肚子」。

但也有留言開玩笑表示，這篇文章的標題容易令人產生誤會，紛紛表示，「我以為是微積分勒，原本還想說是我大顯身手的時候了」、「現在看到可微不可微只會想到微積分，完蛋」、「我還以為是微積分，興致勃勃的點進來」、「計算紙都拿出來了，你就給我看這個？」

便利商店 Dcard

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