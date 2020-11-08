遭仙人跳裸照外流！放火還原「下跪道歉」姿勢 網讚：真男人

百萬YouTuber「放火」（李育群）先前被爆在JKF女郎青青家過夜，遭青青男友強拍裸照，並要求他簽本票，最後放火支付25萬元才脫身，青青因此被網友懷疑設局仙人跳。事件爆發至今，放火更是消費自己，還原當初被逼下跪的姿勢，高EQ讓網友大讚。

近日放火在臉書PO文，到花蓮參加國際石雕藝術季，在專業老師指導下，和爸爸挑戰在150公分大的石材雕刻，最終刻了「放火到此一遊」6個字，並開心與自己的作品拍照留念。

然而其中一張照片特別引起網友注目，只見放火將雙手擺在背後，在石柱旁擺出半蹲的姿勢，仔細一看，原來他故意模仿裸照遭流出的姿勢。