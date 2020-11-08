聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭仙人跳裸照外流！放火還原「下跪道歉」姿勢 網讚：真男人
百萬YouTuber「放火」（李育群）先前被爆在JKF女郎青青家過夜，遭青青男友強拍裸照，並要求他簽本票，最後放火支付25萬元才脫身，青青因此被網友懷疑設局仙人跳。事件爆發至今，放火更是消費自己，還原當初被逼下跪的姿勢，高EQ讓網友大讚。
近日放火在臉書PO文，到花蓮參加國際石雕藝術季，在專業老師指導下，和爸爸挑戰在150公分大的石材雕刻，最終刻了「放火到此一遊」6個字，並開心與自己的作品拍照留念。
然而其中一張照片特別引起網友注目，只見放火將雙手擺在背後，在石柱旁擺出半蹲的姿勢，仔細一看，原來他故意模仿裸照遭流出的姿勢。
照片曝光後，網友紛紛留言笑說「那個自嘲太好笑」、「情商超高，被圈粉了」、「我敬佩你的EQ」、「真男人就是要自嘲，超帥」、「不要拍影片，去當喜劇演員好了，這個自嘲太猛了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言