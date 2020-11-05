日本空氣有獨特味道獲一致好評 網曝「神奇功效」

日本是許多台灣人海外旅遊首選的觀光勝地，除了有四季變幻萬千的景觀外，也有豐富的美食與文化吸引民眾前往，但有網友發現，多次前往日本始終覺得日本有著一股獨特的味道，令他感到十分疑惑，便發文尋求網友解答。

一名網友在《PTT》上發問，經常往來日本旅遊的原PO，總覺得日本空氣中充斥著一股獨特的味道，不知道該如何形容，疑惑之下決定發問尋求解答，「不知道有沒有人注意到？」，文章發布後引起民眾熱議。

有網友表示，這就是洗衣精的味道，「有洗衣精味」、「洗衣精的味道！電車裡都是這個香香的味道，好懷念」、「舒服的洗衣精味道」、「衣服香香豆的味道」、「純淨的味道，雖然很人工」、「空氣是香的」、「就是洗衣精的味道」、「空氣中乾燥洗衣粉的味道」。

但也有網友表示，日本乾燥舒適的空氣神奇的讓深受困擾的鼻子不再過敏了，「不再過敏的味道」、「過敏鼻子不見+1」、「過敏的鼻子，在日本獲得救贖」、「PM2.5降低的味道」、「說不上來，但在日本過敏的我，不會鼻塞了，呼吸起來好舒服」、「清澈的冬天的味道」。