剝橘子見「表裡不一」她嚇壞 內行人曝水果品種：汁多又甜

台灣生產的水果香甜可口深受大眾喜愛，然而隨著品種改良，其外觀和味道也有所改變。日前一名女網友透露，打工結束後老闆免費贈送「一顆橘子」，回家後她便立刻剝來吃，結果眼前景象竟讓她笑說「初次遇到表裡不一的水果」。

原PO在「Dcard」發文，打工結束後老闆給了一顆水果，她一看心想原來是橘子，沒想到老闆娘卻突然說「那是柚子喔」，當時聽完滿頭問號，想說應該是對方認錯，因此沒說什麼便帶著水果回家。

令人意想不到的是，剝開後竟是貨真價實的柚子，而且水分多又甜，原PO給予高分評價並笑說「我整個嚇到，原來自己見識不廣，但不得不說好好吃，標準的皮薄多汁」。

照片在網上曝光，網友留言回應，「間諜柚子」、「長得越特別越好吃」、「偽裝技能滿點的柚子」；同時有內行人解答其正確名稱，「這是蜜柚，對半切榨汁超棒」、「我們家也有這個，一開始我也以為是橘子」、「蜜柚超好吃，我爺爺奶奶也是種這個」。

事實上，「蜜柚」是葡萄柚及柚子接枝而成的，經過品種改良後，沒有葡萄柚的酸和柚子的苦澀感，吃起來香甜多汁非常美味。