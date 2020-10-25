喝剩的泡麵湯怎辦？ 網友分享獨門「豪華3吃法」：還可蒸蛋

吃泡麵偶爾會剩下一些湯，一般人可能會選擇倒掉，畢竟泡麵湯鈉含量過高，全喝下去對身體也不太好。但有位網友在PTT分享她的豪華「泡麵三吃法」，引網友大讚「學起來」。

網友在PTT女孩板問大家「大家喝不完的泡麵湯怎麼處理？」，並且自己率先分享「我自己是會泡麵三吃，第一吃：吃麵，喝1/4的湯；第二吃：用1/2的湯加飯、打蛋，加菜煮粥；第三吃：用1/4的湯蒸蛋，超豐盛的」。平凡的泡麵發揮小巧思，也能變出三道料理。

此文一出網友紛紛大讚，「哇～豪華三吃～學起來」、「我二吃是泡燕麥，三吃蒸蛋學起來，讚！」、「第三吃蒸蛋，已學起來！」、「我都配白飯，因為會覺得只喝湯很空虛」、「花式吃泡麵，很強欸」、「超有心的三吃，我頂多泡飯」、「我也會留下來煮粥或煮麵，好吃！」

當然也有不少網友不認同把泡麵湯喝光，「湯全喝完是嫌太健康嗎？」、「脫離學生時代就沒在喝泡麵湯了，鈉含量太高對身體不好」、「記得繳健保費」、「以前參觀過泡麵的產線欸，麵條都油炸完再乾燥，看完就很少再碰了」、「直接倒掉，喝完腎會壞掉」、「太閒了吧，喝不完就倒掉啊」。