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你能接受苦味滿滿的焦香豆漿嗎？ 內行曝：這就是失敗品
豆漿是許多人每日必備的飲品，除了早餐時搭配燒餅油條入口，也因黃豆熱量較低且極富飽足感，許多人更稱豆漿為減肥聖品，市面上有各式不同調味的豆漿，但傳統中式早餐店熱呼呼的現煮豆漿更是大眾的心頭好。但一名男子上網po文表示常常買到焦味豆漿，濃郁的焦香味卻令他難以接受，男子直呼真的有人喜愛這種焦味豆漿嗎？
一名男網友在PTT上發文表示，有些早餐店豆漿有燒焦的味道，更有人稱之為古早味，但原PO從小便無法接受這種焦香四溢的豆漿，每次不幸買到焦香豆漿都讓他感到十分不甘心，這讓他好奇發問，真的有人愛喝這種焦味豆漿嗎？還是大家都喝大冰奶？
文章發布後許多網友紛紛表示，「讚阿！焦香濃郁」、「喜歡阿，證明不是用粉泡的」、「就是要有焦香味阿！」、「當然要，這代表是真豆漿」、「適度焦味很好喝」、「喜歡燒焦味」、「越焦我越愛」、「煮出焦香才是功夫」。
但也有網友認為，「焦味有夠噁心，不認真的店家」、「有些人喜歡，我覺得很難喝」、「我無法，不就老闆懶惰的產物」、「焦味就是燒焦」、「有焦味我不行，根本是煮壞的味道」。
更有內行網友指出，「簡單來說就是沒有好好煮，沉澱煮到燒焦」、「大鍋豆漿需要頻繁攪動才不會燒焦」、「代表那家省人工，沒有一直攪，放著讓他煮」、「煮燒焦硬要拿來賣」、「代表店家懶惰，其他東西肯定也偷工減料」。
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