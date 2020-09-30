好神奇！她買熱門點心當供品 土地公托夢要求留食物

信仰可以給人力量，也能撫慰人心。網友在《靈異公社》上分享土地公的故事，她表示自己有空都會到附近的廟裡拜拜，某天晚上她跟老公到賣場買完供品，睡覺時她收到土地公指示，要求她把供品「珍珠奶茶大福」留在廟中，隔天她跟廟方分享這件事，連工作人員都覺得不可思議。

原Po表示，每次人生道路不順遂時，她都會到附近大廟求平安，「慢慢的覺得，神明真的有在保佑！所以和老公決定，每個月會買些東西去感謝神明」。某天晚上，他們到賣場買主神的供品，但原Po突然想到「某個節目有說，不管去哪個廟宇拜拜，記得要跟土地公打招呼，因為土地公是掌管地方上的神明」，所以她跟老公挑了「珍珠奶茶大福」給土地公當供品。

當天晚上，原Po夢到她跟老公出現在廟裡，原Po表示「老公在大桌上排著東西，我拿著大福要走過去土地公那邊」，此時廟裡掃地的大姐突然問「妳的麻糬有要留下來嗎？」，原Po驚訝回「如果土地公喜歡吃，我就留下來啊」，大姐跟她說「那妳留著吧」，原Po把珍珠奶茶大福放在土地公前的桌子，便醒了過來。

原Po解釋，廟裡都是阿伯跟大姐輪流顧廟，當天早上他們出門去廟中拜拜，原Po心想「如果去真的大姐在那邊就太神奇了，因為之前去好幾次都是遇到阿伯值班」，結果二人一踏進廟，就看到大姐跟阿伯都坐在工作檯，原Po表示「我整個雞皮疙瘩」，之後她把夢境告訴廟方，大姐聽完也不可思議的說「我居然在妳夢裡」。

最後，原Po把供品留在廟內，一連串事情讓原Po覺得好神奇，網友也回「土地公伯還喜歡花生口味的食物」、「那代表這間的土地公跟你非常有緣也，有空多去拜拜」、「這代表很有緣分呢」、「土地公真的很神，多年前買房，夢境指示我到某條路上，結果隔天到現場真的有一棟新房子，也是後來買下來的房子」、「土地公表示，珍珠奶茶大福必須好好嚐鮮！」。