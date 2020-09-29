小學運動會也要社交距離？ 「改良式大隊接力」趣味登場

許多人為了增加自己財富，除了投資理財外，最傳統原始的方法就是存錢儲蓄，有人會利用小豬撲滿，也有人會廢物利用，拿水桶、瓶子當作存錢筒，有位網友拿喝完的酒瓶來存硬幣，每次都放50元進去，一瓶存滿也有3萬6左右，目前已經存滿兩瓶，但太多50元硬幣也讓其他人看了很擔心。

2020-09-18 17:13