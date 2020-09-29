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小學運動會也要社交距離？ 「改良式大隊接力」趣味登場
新冠肺炎疫情肆虐全球，疫情衝擊下，如何在各式活動中保持「社交安全距離」，成為一門學問。近來就有日本學校，乾脆改良大隊接力的棒子等措施，讓學生們安心參與運動會。
根據日本媒體「每日新聞」的報導，日本市立田名北國小為了防疫，在近日舉辦的運動會中，改採用長達兩公尺的合成橡膠棒，代替了原本的接力棒。而原本吶喊聲，則為了避免飛沫傳染，改成使用看板寫上喊聲代替。
除了田名北國小之外，其他學校也紛紛祭出奇招。日本媒體「北海道ニュースUHB」報導，位於札幌的伏古小學，則是改成採用接力「環」。跑者帶著接力環啟動後，必須跑到目標，在設置的交通錐處套上環，下一個跑者才能開始跑。
為了防止群聚的關係，校方被迫中止騎馬戰等項目，並且希望到場的家長加油不要喊聲，改以拍手替代。運動會本身更改成一次兩個年級，分三批進行，避免一次聚集太多人群。不過小朋友們玩得還是相當開心，即將畢業的高年級學生就說：「雖然沒辦法集合大家全部，但最後有開心完成運動會，真是太好了。」
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