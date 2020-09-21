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買進口馬鈴薯見產地標示他不滿遭騙 網友解釋其中原因

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友到超市買進口馬鈴薯，卻發現產地竟寫台灣。圖片來源／ facebook
有網友到超市買進口馬鈴薯，卻發現產地竟寫台灣。圖片來源／ facebook

到賣場買菜都會希望能挑到最好的品質，蔬果產地就有一定的參考價值，而近日就有網友到超市買了一包進口馬鈴薯，結果卻發現產地是寫著「台灣」二字，不禁覺得上當被騙而發文詢問，對此其他網友也解釋其中的原因。

原po在「爆怨公社貼出一張賣場商品的照片表示，他到賣場看見商品名稱寫著「進口馬鈴薯3粒39元」便買了一袋回家，不過事後卻發現這袋進口馬鈴薯的左下角產地卻寫著「台灣」二字，讓他超困惑問「為什麼進口馬鈴薯，產地寫台灣」。

貼文一出網友紛紛留言指出可能的原因，「應該是品種進口，台灣耕種」、「進口沒錯阿，他們進口來種植，台灣產阿」、「種子是進口的」、「馬鈴薯（原料）是進口來的，在台灣加工製造，所以產地是台灣無誤」，也有網友提到「台灣多是負責加工烹調，本身馬鈴薯產量很低，大都是進口的」。

事實上判斷馬鈴薯是屬於本土還是進口可以依照大小與形狀分辨，本土馬鈴薯通常是從產地挖出不會經過篩選，所以大小形狀不一且表皮帶土，不過進口的馬鈴薯需經過挑選所以大小一致，形狀比較偏圓，表皮也比較光滑。台灣馬鈴薯主產地在台中雲林嘉義，一年一產，產季集中於1至3月，因本土產量無法供應整年，台灣大多8月過後只能買到進口馬鈴薯。

爆怨公社

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