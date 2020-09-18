他拿空酒瓶存滿2瓶50元銅板 網友不建議：偽幣太多

許多人為了增加自己財富，除了投資理財外，最傳統原始的方法就是存錢儲蓄，有人會利用小豬撲滿，也有人會廢物利用，拿水桶、瓶子當作存錢筒，有位網友拿喝完的酒瓶來存硬幣，每次都放50元進去，一瓶存滿也有3萬6左右，目前已經存滿兩瓶，但太多50元硬幣也讓其他人看了很擔心。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」放上的照片可看到，3瓶一樣的酒瓶有兩瓶已經存滿了50元的銅板，另一瓶還不到一半，原PO說發現這款酒瓶很好用，50元硬幣存得進去也拿得出來，而且一瓶裝滿大概是3萬6再多一點。

他為了存帶媽媽出國的錢而開始拿酒瓶存銅板，如今已存滿兩瓶，一瓶是媽媽的機票錢，另一瓶則是自己的，第三瓶是為了吃喝玩樂而存的。原PO認為這個方法可以教小朋友儲蓄，也可以存一些旅遊金，有興趣的人可以試試看，而為了繼續存下去，他也請求網友如果有這款酒瓶喝完不要的可以給他。

貼文引來網友褒貶不一的看法，有人稱讚「又找到可以存50元的容器了」、「能存下來也是一筆不小的財富」、「有創意，積少成多」、「哇塞…置物大師」，但多數人都對於偽幣感到疑慮，「小心50塊很多假硬幣」、「存50硬幣之前，一定要先辨別真假幣喔」、「我以前也存過50元的，某次拿去存後發現其中有4個假的，行員在我面前比對無誤就沒收了，從此之後就再也不存了」、「50元很有可能是假的…不建議存」。

還有人提供原PO避免偽幣的方法，「本人以前也存很多50元的，但有親戚在銀行上班，說50元很多假幣，拿去換時假的要被沒收很不划算，建議有兩個50元時就自己跟自己換存紙鈔100元存起來，兩個50的拿去代替紙鈔用掉，存到一千元或一萬元就拿去銀行存，不但不會重，也不會吃虧，存錢的目的也一樣達到！請參考」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康