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蓮花＋刺繡！《花木蘭》聯名鞋被酸爆 網譏：這是壽鞋？

聯合新聞網 / 綜合報導
《花木蘭》和英國品牌「Irregular Choice」推出聯名鞋款。圖／翻攝自Irregular Choice官網
《花木蘭》和英國品牌「Irregular Choice」推出聯名鞋款。圖／翻攝自Irregular Choice官網

迪士尼真人版電影《花木蘭》近日上映，因女主角劉亦菲曾公開支持香港警察，加上片尾感謝新疆中共單位，掀起抵制聲浪。最近《花木蘭》與英國鞋履品牌推出聯名鞋款，引發大批網友熱議，遭酸「是清明節限定款嗎？」

《花木蘭》和英國知名品牌「Irregular Choice」推出聯名鞋款，鞋子上充滿大量西方人認為的東方元素，包括像是蓮花、中國結、流蘇、摺扇和各種刺繡花樣，配色大膽鮮明，售價落在85英鎊（約新台幣3181元）至245英鎊（約新台幣9168元）之間。

事實上，這一系列的聯名鞋款早在去年就推出，但當時因疫情讓電影延宕上映，因此未獲得關注，直到近期電影正式上映後，才重新引起熱烈討論。

花木蘭聯名鞋款的資訊被轉發至臉書社團「爆廢公社」後，網友紛紛留言「極樂世界聯名款」、「我想買來燒給我阿嬤」、「直接聯想到金童玉女」、「是要趁鬼門關前送給好姐妹的嗎」、「可以清明節團購燒給祖先」。

還有網友笑說「這應該是壽鞋吧」、「壽鞋？抱歉我沒什麼時尚觀念」、「西方人對東方文化到底有多深的誤解」、「這個感覺西方人才能接受...東方人可能會忌諱」。

鞋子上充滿大量西方人認為的東方元素。圖／翻攝自Irregular Choice官網
鞋子上充滿大量西方人認為的東方元素。圖／翻攝自Irregular Choice官網

爆廢公社 品牌 迪士尼

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