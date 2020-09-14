夏天怪病？腳上出現不明斑點 同症狀網友喊：沒救了

夏日炎炎，日本各地屢屢飆破40度高溫，許多人也被熱出一身毛病。一位日本網友就分享，因為夏天害他染上了「怪病」，而且還發現不少人同樣也被「感染」了。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友「反王ケンラウヘル」日前在推特上分享照片。只見照片中，他的腳掌前端長出褐色斑點。「反王ケンラウヘル」表示這些斑點是在上週出現的，但他無論怎麼去調查，都找不出這到底是什麼病症。

直到一週後，網友才恍然大悟。原來一切都是涼鞋惹的禍，他所穿的涼鞋為保持腳掌通方，前緣部分設計了數個開孔。而在烈日直射下，開孔的部分自然因此曬黑，因此和未曬到陽光的部位相比，看起來就像是長了一個個的褐色斑點。

真相大白後，不僅令人鬆一口氣，還紛紛引出許多「同症狀」的網友在底下回應。不少人貼出自己腳上點狀、條狀或塊狀的曬痕，還有人將整隻曬黑的腳貼出來，說「我這個病已經蔓延全身，沒救了」。還有人笑稱這個病的名稱，應該叫做「日光皮膚炎」。