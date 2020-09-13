大蒜別放冰箱！專家教「保存秘訣」 最多可放6個月

大蒜雖不是主角，但在中西式料理中都佔據關鍵地位，尤其近期大蒜價格大漲，只好省著點用。然而大蒜該如何保存才最好呢？國外食品專家就指出，大蒜並不適合放在冰箱，還沒剝皮且蒂頭完整的大蒜，應該放在乾燥陰涼的通風處，最多可保存6個月。

近期大蒜價格連續上漲3個半月，從原本每台斤50、60元，漲到現在逼近300元，商家和民眾都叫苦連天。根據農委會農糧署副署長蘇茂祥的說法，從國外輸入的大蒜也難以供應國內需求，恐漲到11、12月，可見大蒜短期內還是要省著用，而這時保存方式就極為關鍵。

食品專家迪藍尼（ALEX DELANY）在網站「bonappetit」分享保存大蒜的關鍵，他指出一整顆不剝皮的完整大蒜，在通風良好的乾燥陰涼處，最多可以保存6個月。而單顆不剝皮的大蒜，大約可保存三周；但一旦將大蒜剝皮，即使存放冰箱內大約也只能保存一周，切碎的大蒜就更難保存超過一天了。

他還強調，冰箱並不是保存大蒜的好地方，大蒜的保存條件要盡量接近室溫、遠離熱源，在乾燥、黑暗、陰涼的通風處可以保存得更久。至於冰箱內較高的濕度更易讓蒜頭發芽，反而不利於保存。

此外，迪藍尼也教大家如何辨識大蒜是否變質，首先可以從顏色判斷，有腐爛或變色的跡象就表示大蒜變質了，好的大蒜顏色會更趨近白色，而非黃色；有黑點，或有綠色的發芽痕跡也建議丟掉，雖然吃了不會致命，但口感卻會大打折扣。其次，新鮮的大蒜應是「堅實而脆」，如果擠壓時發現大蒜觸感是軟的，迪藍尼也建議扔掉。