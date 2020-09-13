星巴克點什麼才專業？ 內行揭「必點3口味」：試過回不去

偶爾走進星巴克，想待在咖啡廳過一個舒服的下午，卻不知道該喝什麼咖啡嗎？有網友在PTT討論「星巴克前幾名好喝的咖啡」，其中有「三款」得到網友大推，非常值得一試。

原PO在PTT女孩板表示，「如果是星冰樂的話，大家應該都同意巧克力可可碎片最好喝吧，那咖啡類好喝的有什麼呢？」

由於口味各有不同，網友答案五花八門，「每日精選，每天味道都不太一樣，很驚喜」、「香檸蜜柚冷萃咖啡」、「馥列白」、「焦糖瑪奇朵」、「香草拿鐵」、「喜歡濃焦糖拿鐵跟太妃核果拿鐵」、「白巧克力拿鐵，無人能敵」、「冰拿鐵換燕麥奶，無糖正常冰，超讚」、「氮氣冷萃」。

其中，受到最多網友推薦的是「太妃核果拿鐵」、「香檸蜜柚冷萃咖啡」、「白巧克力拿鐵」。

不過被最多人推爆的卻不是咖啡，而是「抹茶拿鐵」，「真的是找不到比星巴克好喝的抹茶拿鐵」、「抹茶拿鐵，神好喝」。此外，同樣非咖啡飲品的「紅茶拿鐵」也有不少人推薦，非常適合不喝咖啡的朋友嘗試。