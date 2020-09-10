超驚豔！80歲嬤用原子筆繪畫 作品曝光網全跪：被埋沒的天才

老人家的才藝總是深藏不露！一名女網友今（10）日分享家中80歲阿嬤的畫作，值得注意的是，每幅畫都是用一支原子筆完成，繪圖技巧也有一定水準，讓人深深佩服阿嬤的創作，作品在網上曝光，吸引一票網友按讚。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己好奇打開阿嬤的畫本，結果目光瞬間被驚艷，只見阿嬤不用素描筆打草稿，而是直接用原子筆作畫，或許作品成熟度比不上專業畫家，但每幅畫都能感受到老人家的用心與投入的感情。原PO表示，「阿嬤從未學過畫畫，純粹是無聊打發時間，順便活用頭腦和身體，此外，阿嬤除了畫畫也會剪一些勞作，真的很有才」。

這則貼文引發廣大迴響，按讚次數突破2萬人，「可以幫阿嬤開畫展了」、「被耽誤的畫家阿嬤」、「請阿嬤接受我的膝蓋」、「又是一位被生活埋沒的藝術家」、「開畫展一定去」、「阿嬤美術班的吧！」、「傳說中『我阿嬤都比你厲害』，真的不是隨便說說」、「天生藝術家」、「欠栽培的畫家」。