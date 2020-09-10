快訊

共機頻擾台 國防部譴責：解放軍應節制 勿當麻煩製造者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超驚豔！80歲嬤用原子筆繪畫 作品曝光網全跪：被埋沒的天才

聯合新聞網 / 綜合報導
80歲阿嬤用原子筆完成畫作。圖擷自facebook
80歲阿嬤用原子筆完成畫作。圖擷自facebook

老人家的才藝總是深藏不露！一名女網友今（10）日分享家中80歲阿嬤的畫作，值得注意的是，每幅畫都是用一支原子筆完成，繪圖技巧也有一定水準，讓人深深佩服阿嬤的創作，作品在網上曝光，吸引一票網友按讚。

原PO在臉書社團爆廢公社」發文表示，自己好奇打開阿嬤的畫本，結果目光瞬間被驚艷，只見阿嬤不用素描筆打草稿，而是直接用原子筆作畫，或許作品成熟度比不上專業畫家，但每幅畫都能感受到老人家的用心與投入的感情。原PO表示，「阿嬤從未學過畫畫，純粹是無聊打發時間，順便活用頭腦和身體，此外，阿嬤除了畫畫也會剪一些勞作，真的很有才」。

這則貼文引發廣大迴響，按讚次數突破2萬人，「可以幫阿嬤開畫展了」、「被耽誤的畫家阿嬤」、「請阿嬤接受我的膝蓋」、「又是一位被生活埋沒的藝術家」、「開畫展一定去」、「阿嬤美術班的吧！」、「傳說中『我阿嬤都比你厲害』，真的不是隨便說說」、「天生藝術家」、「欠栽培的畫家」。

阿嬤的作品能感受到用心與投入的感情。圖擷自facebook
阿嬤的作品能感受到用心與投入的感情。圖擷自facebook

藝術家 爆廢公社 阿嬤

延伸閱讀

兒子指定全聯「熱銷甜點」當生日蛋糕 網讚：好吃，很識貨

高麗菜怎麼炒才好吃？ 內行曝「2大料理關鍵」：媲美餐廳等級

太像槍枝結構圖！中和捷運站消防設施配置圖紅到國外

打開包裝見「超扯肉乾形狀」 他傻眼 網怒：根本詐騙集團

相關新聞

習近平高喊「熱乾麵」加油！內行人曝命名由來：跟太陽餅一樣

中國國家主席習近平在「全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」以熱乾麵代表武漢，發表「全國人民為熱乾麵加油」談話，引發網友熱烈討論，也讓熱乾麵瞬間成為爆紅話題。對此，台灣網友好奇「為何乾麵要叫熱乾麵」，釣出內行人專業回文。

超驚豔！80歲嬤用原子筆繪畫 作品曝光網全跪：被埋沒的天才

老人家的才藝總是深藏不露！一名女網友今（10）日分享家中80歲阿嬤的畫作，值得注意的是，每幅畫都是用一支原子筆完成，繪圖技巧也有一定水準，讓人深深佩服阿嬤的創作，作品在網上曝光，吸引一票網友按讚。

玉米筍長「灰白色腫瘤」她嚇壞 內行一看狂讚：有錢還吃不到

玉米筍富含膳食纖維且熱量低，是不少減肥者熱愛的瘦身食物。日前一名女網友在好市多購入帶殼玉米筍，結果剝開後發現上面長了「灰白色腫瘤」，恐怖外表讓她萌生退貨念頭，照片在網上曝光，眼尖網友興奮直呼「極品寶物，玉米筍界的松茸啊！」

為何這蔬菜被稱為大陸妹？「命名由來曝光」網友喊長知識

逛市場聽到攤販喊「大陸妹便宜賣」，相信初次聽聞的人會嚇一跳，不過大陸妹其實是台灣常見的蔬菜之一，口感脆嫩鮮甜深受國人喜愛，然而有網友好奇「為何這種蔬菜被稱為大陸妹」，問題曝光後掀起鄉民討論。

迎娶禮車不綁豬肉 岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁

古時婚禮俗約中，禮車旁要綁豬肉，傳說是因古時迎娶需要翻山越嶺，途中可能會遇上野獸，為了保護新娘，就會掛上豬肉引開野獸注意，現今也有驅邪避凶的意涵。近日有網友分享自己迎娶時，岳父將「豬肉」改為「豬玩偶」，畫面看來相當逗趣可愛。

秋刀魚內臟又苦又難吃？ 老饕曝最狂吃法讓網友看了狂推

秋刀魚料理常被拿來當下酒菜，網友在「批踢踢實業坊」上說明，他中午買了秋刀魚便當，不小心咬到魚內臟，嘴巴裡滿滿苦味，他問「為什麼不把內臟處理好，其他魚就會處理」，老饕看了回應「這東西苦雖苦，但是只要料理的好，其實是很營養的配酒下飯菜」，並分享自己平常的料理方法，網友直誇「是行家！」

百萬YouTuber和親妹妹接吻 網傻眼直呼：竟然做了…

想在網路上吸引點閱，出怪招也是策略之一，不過這種方法你能接受嗎？日本YouTuber「桐崎栄二.きりざきえいじ」擁有292萬訂閱數，他在今年四月上傳一支影片，內容是24小時與妹妹用輪盤決定生活，輪盤上除了互換牙刷、衣服挑戰，選項中還有「親親」，二人抽到後大方完成任務，網友看了不敢置信，直言「以家人的關係來說，這樣的舉動好像有點過火了」。

想加盟「丹丹漢堡」只能靠一招 網笑：付出一生才有資格

丹丹漢堡成立於1984年，素有「速食南霸天」美譽，提供漢堡、炸雞、麵線羹及廣東粥中西餐點，並以超高CP值獲得深受民眾喜愛。據悉，丹丹漢堡為謝氏夫婦創立經營，至2019年為止，丹丹漢堡在全台共有43間分店，皆聚集於中南部地區，且規定不到北部營業、不開放加盟。

為何日本市容這麼整齊乾淨？ 網吐內情「逼住戶儲基金修屋」

目前仍處於新冠肺炎疫情期間，民眾少有出國旅遊的機會，因此許多網只好在腦海中重溫異國之旅，然而同樣國家對不同的旅客可能會帶來截然不同的回憶。有網友就好奇「為什麼日本市容這麼乾淨？是習慣的問題嗎？」意外釣出熟知內情網友回答日本如何保養老舊公寓的方法。

特製宵夜！吐司「擺滿35顆蛤蜊」 網反胃：天理不容的搭配

宵夜如果不想吃泡麵和鹽酥雞，動手做料理或許是個好選擇。就有網友分享自己的宵夜文並附上食物照，詭異組合讓網友看完一面倒反胃，更有人直言「簡直比地獄還地獄」。

「玉米濃湯、酸辣湯」你是哪一派？ 網激辯：小孩子才做選擇！

台灣常見的餃類餐點就有鍋貼、蒸餃及水餃等多種料理，口味多變化又好吃，就連搭配的湯品也十分講究，吸引饕客大快朵頤。就有一名網友表示，台灣店家通常都會提供玉米濃湯及酸辣湯，因此好奇大家是「玉米濃湯派」還是「酸辣湯派」？

遭兒抱怨常發文寫「傻事」 霸氣媽一段話秒圈粉上萬網友

現代人常藉由社群網站發文分享生活中的大小事，但一位媽媽網友卻被兒子抱怨，希望她不要將自己「做的傻事」PO及到處留言，媽媽網友不明白這樣是哪裡做錯，雖然口頭上承諾會節制，卻借圖霸氣PO出一段話，網友看了表示「秒被圈粉了」，大感欽佩。

熱門新聞

日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！

價值兩萬行李忘在民宿！被老闆當「垃圾」丟 網反嗆：認賠吧

只是想吃個泡麵「拆到心累」 網笑翻：俄羅斯娃娃的概念？

日本23歲女模IG照被發現「台灣拍的」 網暴動：空氣都變香了

超商聯名款「香腸炒飯」引話題 網友：好吃但被破千熱量嚇到

為何這蔬菜被稱為大陸妹？「命名由來曝光」網友喊長知識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。