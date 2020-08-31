日本節目街訪穿條紋運動褲是「低學歷」標誌 台網友：有點準

在台灣許多年輕人都喜歡穿「窄管運動褲」，走在街頭也可以經常看到不少年輕男女穿著各大品牌的「條紋運動褲」，但這竟是日本人眼中低學歷的象徵？昨（29）日一名網友在臉書《 爆廢公社二館 》中PO文提到，近日他在一個日本節目中看到，在日本人的觀念中穿著「條紋運動褲」就是低學歷的象徵，讓他不禁好奇詢問廣大網友「在台灣好像也是這樣嗎？」

原PO在文中表示，最近他在一個名叫「wakatte.TV」的日本街訪節目中發現，節目主持人在進行學歷街訪時，看到一名穿著知名運動品牌「條紋運動褲」的男子，接著主持人就指著運動褲說道「這種有線運動褲，就是低學歷的標誌」，讓原PO覺得節目「撿到槍」，並疑惑的說「在台灣好像也是這樣，是不是該標記朋友了？」PO文一出，更是引來大批網友留言直呼「真的有點準！」

部分網友回應在台灣的現象，「我學歷真的不高，而且我也很愛穿這樣的褲子」、「好像真的有一點，台灣很多小混混愛穿」、「愛迪達的窄管運動褲會紅，也是台灣屁孩穿出來的」、「重點是很多屁孩都愛穿盜版的」、「在台灣街上真的會很常看到屁孩穿這種褲子」、「其實在台灣很多國外品牌都被穿壞掉」、「真的很貼切，台灣很多小混混都喜歡穿這種褲子」、「這在台灣不否認啊」。

不過也有一些網友持不同看法，「這其實就只是街頭調查，沒有一定的結論」、「在日本很多東大（東京大學）的也在穿啊」、「正確的說是過季outlet暢貨中心，最多這種褲子，所以仿冒的很多，才會被大家穿壞」、「其實衣服就是設計給人穿的，也不一定是愛穿這種褲子的人一定就是怎樣的人」。