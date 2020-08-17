柳葉魚要怎麼烤才不會黏住？ 網教1招：要用夾子敲打

許多台灣人愛吃燒烤，有些人會選擇在家裡自己烤，有些則會到燒烤店請店員協助與親朋好友一起享用，不過看似簡單的烤肉其實隱藏著不少學問，不同食材也有不一樣的處理方式。對此，就有一名網友在PTT中PO文表示，自己在烤柳葉魚時都覺得很危險，感覺魚肉都會黏在鐵網上，於是他就好奇的詢問廣大網友「柳葉魚要怎麼烤才不會黏住？」

原PO在文中提到，日前自己在家裡烤柳葉魚，每次翻面都會讓他覺得很恐懼，因為魚肉都會黏在鐵網上讓魚整個四分五裂，因此原PO就好奇到底要怎麼做才可以讓魚肉跟鐵網分離不會黏在上面，最後他就問道「有沒有烤柳葉魚大師要分享一下？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛回應自己烤魚時的小撇步，「火不能太大，然後烤魚不能急，等魚皮烤乾了輕輕一撥就會脫離鐵網了」、「要用夾子敲打網子，這樣魚皮會分離」、「烤的時候適時敲網，熟的時後翻面反而不會太黏」、「烤的時候要敲，沒熟不能翻面，熟了就不會黏網了」、「小火烤到全熟，確定皮不沾網後再翻面烤」。

也有網友建議可以先抹油再烤，「可以下面鋪錫箔紙，再加一塊奶油」、「用熱風槍烤皮再加油」、「抹油最快，然後記得要小火，就是因為太乾所以才會黏住」、「用噴火龍烤，其實就不會黏了」。