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老闆交代印章刻「便當」2字…員工不敢質疑照辦 真相笑翻萬人

聯合新聞網 / 綜合報導
老闆請員工幫忙刻便章，手誤打錯字，竟刻成「便當」。圖擷自爆笑2公社
老闆請員工幫忙刻便章，手誤打錯字，竟刻成「便當」。圖擷自爆笑2公社

老闆永遠是對？！一名網友表示，老闆請同事幫忙刻印章，內容不是名字而是「便當」兩字，好奇這個章到底要用在哪裡，後來追問老闆原因，才知原來手誤打錯字，同事竟然也照辦，讓她笑翻「完蛋了！我現在看到老闆都會想到便當～」。

一名網友在《爆笑2公社》發文表示，老闆交待同事幫忙刻印章，同事完成任務回來後，問她為什麼老闆要刻「便當」印章？引發好奇要蓋在哪。老闆回來後在桌上看這顆圖章，有點傻眼，原PO追問下，老闆只好說出原因。

原來老闆是請同事代刻一顆「便章」（沒有特定材質的木印），交代過程是透過LINE，「便章」不小心就KEY成「便當」，同事也不敢質疑老闆，還詢問印章要4分章還是7分章，最後，「便當章」就這樣產生了。原PO表示，得知原因後自己笑到眼淚直流，直呼「完蛋了…我現在看到老闆都會想到便當」、「老闆說要把便當留著做紀念」。

「便當章」貼文讓上萬網友「笑到爆炸」，猜想「那個要刻印章的老闆應該也是笑到無法自拔」，好奇代刻印的同事「怎麼不再問老問一次」、「沒有好奇心的人也是絕了」、「老闆只好改名叫便當」。

網友關心刻錯章同事的下場，問「便當有留著，那同事還有留著嗎？」原PO回應「有啦～同事整欉好好的」、「老闆和同事都少根筋」，這件事老闆只承認「他只有1%的錯」。

對於「便當章」的用途，網友建議「訂便當時候，剛好可以拿出來用」、「以後午餐老闆只要拿張紙條蓋章，大家就知道了」、「今天就吃這個（蓋）」、「這家公司好有趣」、「生活比想像更精彩」。

職場 便當

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