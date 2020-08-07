為何美國很少見豬肉漢堡？ 行家揭「真相」長知識

台灣連鎖速食店經常看到不同口味的漢堡，像是牛肉、豬肉、雞肉、魚排，但有網友發現美國漢堡的主食多是牛肉和雞肉，幾乎沒有豬肉漢堡，他對此感到不解，因此發文詢問，釣出專業網友解釋原因。

原PO在PTT發文表示，美國連鎖速食店賣的漢堡不是牛肉就是雞肉，幾乎沒看到豬肉漢堡，只會做成豬肉培根，混在牛肉或炸雞漢堡添加風味，而不是主要肉類，真正有賣豬肉漢堡的都是獨立小店，不是連鎖加盟店，「為何豬肉漢堡在美國很少見呢？」

貼文一出，網友留言回應，「因為只有牛肉叫漢堡，其他都叫三明治」、「外國豬肉都是重口味醃製後燻烤或是燉煮，因為腥味比較重」、「吃肋排比較多吧！」、「美國真的很少賣豬肉漢堡，培根還比較常見」、「我在美國只看過手撕豬肉漢堡」。大多網友都指出美國豬肉騷味重，沒台灣豬肉好吃，因此美國幾乎沒有豬絞肉製成的漢堡，只能以培根、燉煮等重口味形式調理。

也有不少網友討論起「漢堡」名稱的定義，有內行人指出「只要是絞肉類，不管是蔬菜或肉類都能叫做漢堡，但整塊的炸雞、炸魚、煙燻牛肉、豬肉、魚、蝦等只能稱做三明治」，美國雖沒有豬肉漢堡這種東西，但是「慢慢熬煮的手撕豬肉三明治（pulled pork sandwich）倒是蠻常見，墨西哥人很愛把這東西加到塔可（taco）裡頭」。也有網友指美國「很多漢堡狀的東西都叫sandwich（三明治）」、「麥香魚算三明治，我這邊連單點漢堡王華堡也叫三明治」。