全台最恐怖的遊樂設施在哪？ 眾狂推「三項」：坐了腿軟

最恐怖的雲霄飛車往往也是一個遊樂園的賣點所在，例如劍湖山有G5、麗寶樂園有斷軌列車、六福村有笑傲飛鷹，令許多大膽遊客躍躍欲試。尤其六福村的笑傲飛鷹更是許多人心目中的恐怖之最，就有網友在PTT討論起「全台最恐怖的遊樂設施」，沒想到竟還有別的遊樂設施可打敗笑傲飛鷹。

網友在PTT八卦版上PO文討論「笑傲飛鷹是全台最恐怖的遊樂設施嗎？」他表示自己玩遍全台各大遊樂園的雲霄飛車，不管是劍湖山的G5、衝鋒飛車、一飛衝天，還是麗寶的斷軌列車、海盜船，都可以輕鬆搭玩。「唯獨六福村的笑傲飛鷹，是會讓我感到害怕的，每次玩都不太敢張開眼睛，手也抓得很緊。」因此原PO認為，「全台最可怕的遊樂設施應該是笑傲飛鷹了吧？有比笑傲更恐怖的遊樂設施嗎？」

沒想到有許多網友回答六福村的「老油井」，「真的是蠻恐怖的，不過被老油井屌打」、「笑傲飛鷹我敢玩兩次，那個老油井我玩一次就頭暈直接不行」、「老油井坐個兩次包吐」、「老油井屌打，唯一不敢再玩的設備」、「老油井，低調的可怕」。

九族文化村的「馬雅探險」也有許多人超害怕，「G5斷軌我可以坐好幾次，馬雅真的坐一次就腿軟了」、「九族瑪雅也恐怖，整個臉色發白」、「九族瑪雅我覺得比大怒神跟G5還恐怖」、「全台灣的設施及格的只有馬雅，其他超無感」、「馬雅玩完之後直接腿軟，而且頭被椅背撞得好痛……」

沒想到竟還有更多網友說最恐怖的其實是「咖啡杯」，「咖啡杯屌打任何設施」、「我覺得咖啡杯遇到小屁孩才是最可怕的」、「任何遊樂設施跟旋轉咖啡杯比起來都是小朋友XD」、「咖啡杯恐怖多了」、「咖啡杯某方面第一名沒錯，玩過一次後來整天都在吐」。