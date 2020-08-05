看《哆啦AV夢》後超崩潰 忠實粉絲喊：不能接受

《哆啦AV夢》漫畫近日在網上瘋傳，令大量網民童年崩壞！有資深《多啦A夢》（叮噹）讀者就在網上發文，指自己由小到大都會播放多啦A夢卡通陪伴自己，朋友將《哆啦AV夢》的連結傳給他之後，立即令自己心情久久不能平復，大叫「我接受不了呀！」

《哆啦AV夢》漫畫不斷在網上流傳，情節與正版漫畫有很大巨大落差。有網民在facebook專頁「CUHK Secrets」投稿發文，分享自己作為一個忠實的《多啦A夢》粉絲，在閱讀《哆啦AV夢》漫畫之後的心路歷程。

這名粉絲說，「《哆啦A夢》是我從小看到大的卡通，是我人生的一部分，每天看一集《哆啦A夢》是我的習慣，我無法想像沒有《哆啦A夢》的日子，近日卻有朋友傳了《哆啦A夢》特別版的漫畫連結給我，我點進去一看發現是變態鹹濕版的漫畫，看完之後我久久無法平復情緒，覺得人生的精神支柱被徹底摧毀，現在只要看到我家的哆啦A夢公仔我就會想到變態漫畫的情節對白，我真是無法接受。

據報道指，《哆啦AV夢》由名為禾野男孩的繪圖師製作，平時畫風以獵奇為主，過去亦有製作類似風格的繪圖。作品在網上瘋傳之後，就正式在微博上被下架，禾野男孩亦指原本畫作只供圈內人觀看，自己一直都有做類似的東西並加上18禁的標籤，他又認為自己的作品不是色情漫畫，「充其量是的有低俗成分的搞笑漫畫」。不過他亦對在大眾都可以接觸到的平台上發布作品而感到抱歉，認為自己有思慮不周的地方。

延伸閱讀：

看過哆啦av夢後無法回頭 盤點6件可以忘記記憶的叮噹法寶

千萬別看哆啦av夢網民集體童年崩壞 微博極速被下架有原因

文章授權轉載自《香港01》