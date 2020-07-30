請男友買麥當勞等1hr事後還邀功 網一看笑了：金拱門精算師

擁有一個過分賢慧的男友有時也會感到哭笑不得。網友在PTT女孩板上分享，她男友日前幫她買麥當勞時，竟「開大絕」直接省下192塊，省錢功力令網友們都超佩服「只能跪了」。

原PO表示，前兩日有朋友到家中作客，正好男友也要過去找她，就順便請男友幫忙買麥當勞。而平常大約20分鐘的路程，竟等了1小時才等到男友到來。待朋友走了之後，男友拿著一張計算價錢的紙給她看，開心地說「你看我省很多，讓你很有面子吼！」原PO這才突然記起來男友愛省錢的個性，大概是為了替她省200元才遲到的，也就因此釋懷了。

從照片中可見，原本12塊雞塊要價150元，3杯可樂要84元，3包小薯要96元，原本共要300元，原po男友改用1+1=50元的方案，配上「得來速貴賓卡」任意消費加10元，重複3次，輕鬆用180元買到同樣的東西，現省120元。至於1個72元的大麥克，網友透露「那個大麥克應該是走得來速走三次拿到熟客券換的吧XDDD」，現省72元。而蛋捲冰淇淋怎麼買都一樣是原價18元，等於原po一共省了196元。

原PO男友仔細列公式計算省下的錢，竟直接省掉一半，讓網友全跪了。圖擷自 PTT

其他網友看了紛紛表示，「客家人？」、「要看開」、「這滿強的欸，省了一半」、「客家之光 200塊剛好可以買鹽酥雞」、「金拱門精算師」。甚至還有網友眼尖注意到照片右下角，原po男友寫了個「love you」，讓網友們紛紛大喊「太可愛」。

不過也有許多網友抱持較負面的看法，「窮人才做這種事，因為根本沒省到」、「這樣有面子？」、「傻了才會花時間去省錢」、「笑死，還沾沾自喜滿可愛的」、「嗯時間也是金錢啊......其實也沒省到」、「現在覺得好笑，結婚就會想哭了」、「不適合當男友也不適合當老公，適合當媽」。