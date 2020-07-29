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比門還高！巨無霸竹筍 網友全驚呆：是裝置藝術吧？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享兩根超大竹筍，其中一根高度甚至超出門框，讓網友不禁驚呼「這是裝置藝術吧？」圖擷自廚藝公社
一名網友分享兩根超大竹筍，其中一根高度甚至超出門框，讓網友不禁驚呼「這是裝置藝術吧？」圖擷自廚藝公社

夏天是各種筍類的產季，酷熱的天氣配上冰涼的竹筍，是許多老饕的最愛，不過一般的竹筍大家都看過，但跟門一樣高的竹筍卻非常罕見，日前一名網友分享兩根超大竹筍，其中一根高度甚至超出門框，讓網友不禁驚呼「這是裝置藝術吧？」

近日一名網友在臉書社團「廚藝公社」貼出多張照片，只見畫面裡其中一根竹筍的高度超出了門框，而另一根較矮的竹筍高度也有門的一半，面對巨大竹筍讓原PO不知所措，更詢問該如何料理「大家有什麼好建議嗎？」

超大竹筍曝光後網友們紛紛留言，「疑惑能咬得動嗎？」、「猛一看以為是抱枕」、「就當風水龍柱吧」、「跳竹竿舞」、「給孩子一頓竹筍炒肉絲一定很有fu，一輩子難忘的竹筍」、「我以為是p圖」、「這其實是甘蔗吧？」、「寄去動物園給圓圓做月子」、「咬的動嗎？應該比阿嬤還老」、「打開會有竹取公主唷」。

對此許多網友分享料理方法，「做醬筍？酸筍？」、「取關節下方比較嫩的切片醃酸筍或整圈做醬筍」、「燉排骨湯，但可能要好幾十斤的排骨」、「可以涼拌、炒、煮湯」、「做脆筍好吃」、「一圈圈剁下來，煎煮炒炸蒸燉煲醃涼都搞個一道」、「切掉筍節，把白嫩的地方做成涼醬筍超級好吃」、「這個做成醃漬筍很好吃的」。

也有內行網友透露照片中的竹筍叫「甜龍筍」，整根都可以食用，更有人解釋「甜龍筍是筍類唯一冒出土表不含『氰酸』的筍類，且天然甜度達十度左右，因此也有平地冬筍和水果筍之稱，纖維細緻，沒有粗纖維，但筍香不如一般本土筍濃郁」。

阿嬤

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