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冷氣一開就不關 他精算一個月電費「竟只要六百元」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友指出他以低頻兩百瓦的冷氣計算一個月電費居然只要六百多元。 圖／Ingimage
有網友指出他以低頻兩百瓦的冷氣計算一個月電費居然只要六百多元。 圖／Ingimage

炎炎夏日不少人會開冷氣降溫，不過就有網友近日以低頻瓦數兩百瓦的冷氣計算電費後，發現電費並沒有想像中高讓他相當驚訝，而貼文一出也引發網友討論。

有網友在Ptt八卦板發文表示，他裝窗型變頻冷氣的低頻瓦數約是兩百瓦，因此原po以瓦數計算電費後發現，若是24小時整天不關冷氣，一個月的電費才六百多元，讓他相當驚呼問「所以冷氣一開是不是就不用關了」。

文章一出，有網友表示，「待在冷房時間超過20個鐘頭就不用關」，也有人說家裡是變頻冷氣沒有在關電源，「變頻冷氣全年無關」、「我從過年開了到現在從沒關過」，但也有人說，「出門再關，其他時間就開著」、「我大概預計五六個小時不吹才會關冷氣，出門一下就調到29度」。

不過之前就有網友提到，變頻冷氣的原則就是不要開開關關，才比較省電，而台電官網省電專區也說明，變頻冷氣「運轉頻率」在剛啟動時因為溫差大，會用較高功率運轉，等到室內溫度降溫後，才用低功率維持溫度，因此想達到省電效果，關鍵就是能夠切換運轉頻率，減少啟動、關閉壓縮機的次數。

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