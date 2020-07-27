冷氣一開就不關 他精算一個月電費「竟只要六百元」

炎炎夏日不少人會開冷氣降溫，不過就有網友近日以低頻瓦數兩百瓦的冷氣計算電費後，發現電費並沒有想像中高讓他相當驚訝，而貼文一出也引發網友討論。

有網友在Ptt八卦板發文表示，他裝窗型變頻冷氣的低頻瓦數約是兩百瓦，因此原po以瓦數計算電費後發現，若是24小時整天不關冷氣，一個月的電費才六百多元，讓他相當驚呼問「所以冷氣一開是不是就不用關了」。

文章一出，有網友表示，「待在冷房時間超過20個鐘頭就不用關」，也有人說家裡是變頻冷氣沒有在關電源，「變頻冷氣全年無關」、「我從過年開了到現在從沒關過」，但也有人說，「出門再關，其他時間就開著」、「我大概預計五六個小時不吹才會關冷氣，出門一下就調到29度」。

不過之前就有網友提到，變頻冷氣的原則就是不要開開關關，才比較省電，而台電官網省電專區也說明，變頻冷氣「運轉頻率」在剛啟動時因為溫差大，會用較高功率運轉，等到室內溫度降溫後，才用低功率維持溫度，因此想達到省電效果，關鍵就是能夠切換運轉頻率，減少啟動、關閉壓縮機的次數。