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他問變頻冷氣不用關嗎？ 網友曝一做法最耗電

聯合新聞網 / 綜合報導
想吹冷氣又不想花太多電費，最好選擇變頻冷氣。圖／Ingimage
想吹冷氣又不想花太多電費，最好選擇變頻冷氣。圖／Ingimage

近日天氣炎熱，體感溫度時常高達40度，回到家開冷氣就是數小時以上，不過也讓人擔心電費爆表，近期有人在「批踢踢實業坊」上發文，他表示現在天氣實在太熱了，以前舊式冷氣都不敢吹太久，他詢問換了變頻冷氣真的可以不用關嗎？網友看了也回應「我從安裝完冷氣就沒關過了」、「開開關關最耗電」。

原Po表示，現在天氣實在是太熱了，冷氣一開就是好幾小時，他解釋「以前舊式冷氣不敢吹太久，現在換了變頻冷氣，是不是從回家到隔天早上都不用關了啊，很怕電費爆掉欸」。

網友看了也回應，變頻冷氣的原則就是不要開開關關的，「短時間要再開啟就不建議關了」、「新型冷氣不管是不是變頻，效率都很好了」、「最貴的就前半小時冷房」、「關機有持續12小時以上再關，不然都耗電在冷房」、「看你房間有沒有西曬，密閉夠不夠」、「我直接回報給你，6月份開24小時冷氣+電腦，一度電5塊」。

根據台電官網省電專區的說明，變頻冷氣可控制壓縮機的「運轉頻率」，剛啟動溫差較大，變頻冷氣會用較高功率運轉，等到室內溫度降溫後，則用低功率運轉維持溫度，關鍵就是能夠切換運轉頻率，減少啟動、關閉壓縮機的次數達到省電，另外若是西曬的房間，可以在牆面擺衣櫃、書櫃來吸收熱量，降低室內溫度也能減少冷氣耗電。

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