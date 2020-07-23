花錢買快樂！蔡阿嘎生日爽賞「超兇員工」大紅包 二伯怒罵：昏君

超過200萬訂閱的YouTuber蔡阿嘎與兒子蔡桃貴同天生日，近日他為了慶祝兒子2歲生日，特地砸百萬元與桃園捷運公司合作，包下機捷三重站，打造「蔡桃貴主題捷運站」，生日被邊緣化的蔡阿嘎，決定花錢買快樂，要求員工每人表演30秒，只要讓老闆開心，就可獲得10000元。

蔡阿嘎在生日這天把自己扮成皇帝，要求工作室員工準備30秒表演，只要能取悅皇上，就能獲得紅包，只見有表演直笛演奏、扮成弗利沙比中指、還有員工玩老梗、爛笑話，讓蔡阿嘎直呼「要把我氣死啊，我的生日變我的忌日，我都沒跟你要錢，還給你打賞！」

幸好接下來登場的員工誠意十足，一出場就是爆乳深V古裝，接著從胸前掏出直笛，讓皇上龍心大悅，直接給出最大包紅包12000元，老婆「二伯」和其他員工見狀後，忍不住笑虧「昏君！」