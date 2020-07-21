冰箱見「蠶寶寶木乃伊」秒丟垃圾桶 內行人驚：這比黃金貴！

清理家中冰箱總會有滿滿的驚喜！日前有網友在冰箱內發現謎樣物，仔細看竟然是一包「蠶寶寶」，嚇得他直接扔進垃圾桶，不過有內行人一眼看出其真實身分，急忙要原PO快撿回來，因為這比黃金貴！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己在冰箱找到一包物品，好奇心驅使下決定拿起來看，沒想到竟是「蠶寶寶木乃伊」，害他嚇得放聲尖叫，最後整包扔進垃圾桶。

照片在網上曝光，眾人狂勸原PO撿回來，「這是冬蟲夏草啦！很珍貴的藥材耶」、「你爸會打死你，現在買都50000起跳」、「笑死，算盤跪起來！」、「黃金藥材快撿回來」、「你可能看不到明天的太陽，我們會為你祝禱的」、「冬蟲夏草耶，不要可以給我運費我出」、「那個超級貴，重量跟黃金價格有的比」 。

事後原PO更新貼文，「感謝各位網友科普，已經整包一隻不少的撿回來，不過還是一身雞皮疙瘩，這看起來好像隨時會復活一樣」。