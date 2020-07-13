台北喜宴甜點每人一桶「家庭號」冰淇淋 過來人：南部日常

在台灣吃喜宴或是辦桌料理，通常在餐點的最後，都會附上甜點或水果，份量也會依照餐桌的人數而做調整。不過，日前一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，近日她參加老公好友的婚宴，到最後一樣餐後甜點時，竟然送上每人一桶「家庭號冰淇淋」，這樣的場景讓她驚訝的直呼「台北還能吃到南部的感覺！」

原PO在文中表示，最近她到婚宴會館去吃老公最好朋友的喜酒，沒想到最後一道菜竟是一人一桶冰淇淋，從原PO的照片中可看到，餐桌上除了有一大鍋排骨蘿蔔湯外，一旁的甜點幾乎快要堆成山，仔細算一下會發現差不多有8桶這麼多，而且每一桶都是家庭號份量，與我們常見的飯後甜點有很大的不同，原PO也說道「沒有最狂，只有更狂」，甚至就連公公、婆婆和阿嬤都大傻眼。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，許多有經驗的網友紛紛回應「南部其實都這樣吃，完全包山包海」、「之前我台南的朋友結婚，也是這麼大桶的冰」、「這玩意，在高雄已經見怪不怪了」、「只要主人家肯花錢，就算一人一桶哈根達斯也不是問題」、「差不多5-6年前朋友結婚就準備這樣，第一次看到也超傻眼，整桌剩3人，每人都拿3桶走」、「這種在北部是真的少見，在南部則是看到不想看了」、「這根本是南部辦桌日常，有時候真的還大到不想拿」。