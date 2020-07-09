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阿嬤將雞蛋冰冷凍！他好奇「能吃嗎」 內行人揭密：美味升級

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「雞蛋冰冷凍能吃嗎」，釣出內行人解答。圖擷自facebook
網友好奇「雞蛋冰冷凍能吃嗎」，釣出內行人解答。圖擷自facebook

日前有網友買一大盒雞蛋來孝順老人家，怎料下班回家發現阿嬤將雞蛋冰到「冷凍庫」，這一舉動讓他相當不解，心想「雞蛋還能吃嗎」，貼文曝光後，釣出內行人揭密「冷凍過後更好吃」。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，自己買了雞蛋來孝敬阿嬤，沒想到回家打開冰箱竟看到驚人景象，只見阿嬤將20幾顆雞蛋放到冷凍庫，有些還凍到蛋殼破裂，讓他納悶「這樣還能吃嗎？」

貼文掀起網友們的熱議，「變成月見冰了」、「冷凍蛋這樣不會爆嗎？」、「可愛阿嬤無誤」、「阿嬤想拿來打乒乓球？」、「可能怕壞掉」。另外有網友解釋雞蛋放冷凍保存期限較長「一般蛋保存只21天，冷凍起來可保存50天」。

也有內行人表示，「可以喔！還有人用這招趁冷凍的時候把蛋切兩半去煎，然後就變成兩顆小雞蛋」、「冷凍後的蛋煮起來味道比較濃郁」、「冷凍過後會變得更好吃」、「退冰可以繼續正常煮」、「退冰蛋黃會凝固可以煮水波蛋」、「之前玩過冷凍雞蛋切片，煎成迷你荷包蛋」。

雞蛋 冰箱 爆怨公社

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