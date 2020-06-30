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最好喝的台灣老牌汽水？ 網狂點「心中冠軍」：超難買

聯合新聞網 / 綜合報導
麥根沙士是許多網友心中第一名的台灣汽水。圖片來源／ 麥根沙士
麥根沙士是許多網友心中第一名的台灣汽水。圖片來源／ 麥根沙士

說到汽水，大家可能會先想到可樂或雪碧等國際大牌汽水，但其實台灣也有許多本土的汽水品牌，例如黑松汽水、麥根沙士、維大力等。就有網友好奇詢問「台灣最好喝的汽水是黑松汽水還是麥根沙士」，如果要將台灣汽水排名大家又會怎麼排呢？

網友在PTT八卦版發文表示，「麥根沙士、黑松沙士、黑松汽水、維大力算是台灣市佔率較高的台灣汽水，市占率較低的例如冰淇淋汽水、奧利多水」，其中感覺黑松沙士又是最受歡迎的，但原PO表示「小弟我最愛喝麥根沙士」。於是好奇問網友，「台灣味汽水：麥根沙士、黑松沙士、黑松汽水、維大力、冰淇淋汽水、奧利多水，好喝程度該怎麼排名呢？」

許多網友秒點出被原PO遺漏的「蘋果西打」，「蘋果西打才是第一」、「絕對蘋果西打」。其他汽水也各有擁護者，「麥根第1吧，其他隨便」、「唯一支持麥根沙士」、「黑松汽水（透明）根本買不到了，加梅子無敵」、「個人覺得冰淇淋汽水第一」、「蘋果西打 > 維大力 > 黑松沙士」、「加鹽沙士」。

綜合來看，麥根沙士、蘋果西打、黑松沙士的聲量勢均力敵，不過麥根略高一些，可見麥根沙士的確有獨特的魅力。

還有不少網友抱怨「麥根現在很難買」，也有網友透露「麥根之前全聯周末還有買一送一」、「我在全家買了好幾次麥根了」、「麥根2公升要去大賣場買」。

黑松 蘋果西打

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