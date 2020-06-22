章魚燒上「跳舞的柴魚」是活的？ 網曝讓人有陰影的特殊菜

章魚燒是許多人喜愛的日本美食，一顆顆圓滾滾的章魚燒外酥內軟，上頭還要撒上大量的柴魚片及海苔粉。有網友在「Dcard」上提到小時候吃章魚燒，因為她看到章魚燒上的柴魚片在動，就一直以為柴魚片是活的，沒想到有許多網友也有相同經歷。

這名網友20日在「Dcard」發文，提到小時候吃章魚燒時，看到上面的柴魚片一直動，就以為那是活的，讓她每次吃都感到罪孽深重，覺得自己扼殺一堆小生命。但長大才發現，那只是因為柴魚碰上食物的熱氣時便會收縮扭動，讓他寫道：「還我幼小破碎的心靈啦！」

沒想到原po並不是唯一一個曾經覺得柴魚片是生物的人，留言區底下許多有共鳴的人留言：「我小時候也這樣覺得！！所以都會剝掉再吃」、「我小時候也這樣被我姐騙誒！」、「有，小時候每次吃柴魚我還大哭，拒吃，還會說那個生物會跳舞，崩潰怕」。

另外有人提到其他一些讓人誤會的菜名，導致大家對這些菜都有陰影，「我小時還以為螞蟻上樹，真的是用螞蟻去炒的」、「我小時候以為紅燒獅子頭是真的用獅子的腦去做的」、「以前一直以為綠豆蒜裡面有很多蒜頭」、「我以為青蛙下蛋真的用青蛙的卵做」。