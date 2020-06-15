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這項產品在歐美出現恐慌性購買 台灣獲利深

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他問漢堡王真的有人吃到飽嗎？ 內行網曝1神級吃超飽點餐法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到漢堡王價格不便宜，吃完之後也只有大概7分飽，於是提問「漢堡王真的有人吃到飽嗎？」圖擷自漢堡王臉書粉絲團
一名網友PO文提到漢堡王價格不便宜，吃完之後也只有大概7分飽，於是提問「漢堡王真的有人吃到飽嗎？」圖擷自漢堡王臉書粉絲團

台灣速食品牌相當多元，是不少外食族解決三餐的選擇之一，不過隨著物價上漲，速食店商品的價格也跟著水漲船高，甚至有時還會出現「吃不飽」的狀況。對此，就有一名網友在PTTPO文提到，自己是南部人，最近住家附近剛好開了一間漢堡王，但走進去想要嚐鮮時卻發現價格不便宜，吃完之後也只有大概7分飽，於是他就忍不住詢問廣大網友「漢堡王真的有人吃到飽嗎？」

原PO在文中表示，自己身為南部人沒有吃過「尊絕不凡」的漢堡王，近日住家附近好不容易才開了一間，但他發現價格實在不便宜，隨後吃了一口漢堡覺得非常好吃，但薯條就不太符合他的胃口，吃到最後卻也只有7分飽，因此他接著問道「難道正常人都是喝飲料喝到飽嗎？漢堡王到底要怎麼吃才會飽？」

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，並紛紛留言「台灣漢堡王的漢堡現在變很小了，吃不飽正常」、「吃飽幾乎都是要破兩百吧」、「速食店沒有在給你吃飽的，麥當勞、摩斯都一樣」、「沒加點雞塊真的吃不飽」、「吃漢堡王吃不飽，那摩斯應該只能當點心」。

更有內行網友透露漢堡王的超高CP值吃法，「買華堡199套餐可以吃很飽」、「官網有優惠券可以用，雙華堡的CP值超高，199兩人吃超飽」、「吃漢堡王當然是點雙華堡套餐」、「漢堡王比麥當勞能吃飽100倍，官網又有優惠券」、「漢堡可以加層，要加厚片也行」、「我都點三層牛肉加一個華堡和雞塊，這樣超飽」、「上網下載雙人套餐券，一人吃兩份」。

麥當勞 PTT 速食

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